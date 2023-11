La Selección argentina Sub 23 de Mascherano empató sin goles con Japón

La Selección argentina Sub 23, dirigida por Javier Mascherano, igualó hoy sin goles con Japón en el segundo partido amistoso de preparación para el Preolímpico de Venezuela 2024.

Argentina, que venía de perder por 5 a 2 contra el mismo rival, contó con las mejores situaciones de gol pero no pudo capitalizarlas para romper el cero, por lo que se tuvo que conformar con el empate.

Los once elegidos por Mascherano para comenzar el encuentro fueron Leandro Brey; Gonzalo Luján, Diego Calcaterra, Bruno Amione, Lucas Esquivel; Rodrigo Villagra, Federico Redondo, Nicolás Paz, Thiago Almada; Bruno Zapelli y Luis Vázquez. Además, en el transcurso del juego ingresaron Luciano Gondou, Pablo Solari y Gastón Ávila.

El conjunto albiceleste se prepara para disputar el Preolímpico entre el 20 de enero y el 11 de febrero del año próximo en Venezuela. Los dirigidos por Mascherano integrarán el Grupo A junto con Uruguay, Chile, Paraguay y Perú.

El siguiente es el fixture de Argentina en la competencia:

Selección Argentina vs. Paraguay | Domingo 21/01 a las 20.00

Perú vs. Selección Argentina | Miércoles 24/01 a las 20.00

Chile vs. Selección Argentina | Martes 30/01 a las 20.00

Selección Argentina vs. Uruguay | Viernes 02/02 a las 20.00