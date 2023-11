El Verde cierra la semana de prácticas y espera por el Tomba

Sarmiento cierra la semana de entrenamientos, hoy en horario matutino, en el Eva Perón, y luego quedará a la espera del duelo ante Godoy Cruz.

El elenco comandado por Facundo Sava se medirá con el Tomba mañana, desde las 19, en el estadio Eva Perón, por la fecha 13 del Grupo B de la Copa de la Liga.

Sava, que luego de la práctica hablará en conferencia de prensa, comienza a definir el once para chocar con el conjunto mendocino.

El DT del Verde deberá meter mano en el equipo, ya que Fernando Martínez se encuentra entre algodones y Diego Calcaterra, reemplazante natural, viajará con la Selección Argentina Sub-23 rumbo a Japón.

De esta manera, Manuel García ingresaría en el once en caso que el paraguayo no sea de la partida. Además, Lisandro López continúa trabajando de manera diferenciada y no se recuperaría para disputar las últimas dos fechas del certamen doméstico.

Ese sería el único cambio que realizaría Sava con respecto al equipo que viene de vencer por la mínima a Newell´s, en Rosario.

Por el otro lado, Godoy Cruz, líder de la Zona B, buscará una victoria en Junín para sellar su clasificación a la siguiente etapa del certamen.

Tadeo Allende, una de las máximas figuras del equipo, no sería de la partida, ya que se encuentra en Europa realizando los trámites de la ciudadanía, y es una baja sensible para el elenco conducido por Daniel Oldrá.

El Verde comenzó con las prácticas el martes, en horario vespertino, y las cerrará esta mañana. Luego del entrenamiento, el plantel de Sarmiento aguardará el duelo clave con el Tomba.

PRIMERA B DE AFA

Sarmiento queda libre

Sarmiento tendría que jugar ante Argentino de Rosario por la fecha 21 de la fase ascenso de la Primera B de AFA, pero el conjunto rosarino se retiró de la competencia y el Verde ganará los tres puntos.

De esta manera, las chicas del Verde cerrarán su participación en el certamen la semana próxima, ante Vélez, en condición de visitante.

Por otra parte, el elenco conducido por Agustín Lavagnino se encuentra clasificado al reducido de la categoría en busca del último ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

LO PROPONE MILEI

El Verde y varios clubes del fútbol argentino rechazaron las sociedades anónimas

Sarmiento y distintos clubes del fútbol argentino, entre ellos Boca y River, rechazaron a las sociedades anónimas deportivas tras las declaraciones del candidato a la presidencia Javier Milei, a favor de las mismas.

De ese modo, salieron en respuesta a una idea recientemente esbozada por el candidato de La Libertad Avanza (LLA) en favor del formato de organización privada, a modo de empresas, que existe en Europa y Estados Unidos.

El Verde y los diferentes clubes del fútbol argentino expresaron su repudio con un comunicado publicado a través de las diferentes redes sociales.

La catarata de rechazos a la privatización del fútbol arrancó el viernes por la noche con los clubes del ascenso, que expresaron su repudio de manera unánime y coordinada.