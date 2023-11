Cristian "Cuti" Romero, bajo la lupa de un gigante de Europa

El defensor argentino Cristian "Cuti" Romero es una de las opciones que analiza el Real Madrid para reforzarse en la próxima temporada. El pase del jugador de Tottenham está valuado en 60 millones de euros.

Según informó el periodista turco Ekrem Konur, especializado en el mercado de pases, Romero está bajo la mira del equipo Merengue, ya que fue uno de los puntos más altos del Mundial Qatar 2022 y es uno de los pilares de la defensa del Tottenham en la Premier League.

Con la salida de Sergio Ramos, Real Madrid perdió a su mejor defensa y no encontró una figura de peso que ordene la zaga central, aunque la llegada de Antonio Rüdiger compensó un poco su ausencia. Aún no hubo ofertas formales por el ex Belgrano, pero es un interés de la Comisión Directiva del club blanco.

Los Spurs compraron el pase del defensor cordobés en agosto del año pasado, pagándole 50 millones de euros al Atalanta, y allí el futbolista firmó su contrato hasta 2027.

Según el sitio Transfermarkt, el jugador de 25 años está valuado en 60 millones de euros, pero si el Real Madrid quiere sumar a Romero para la temporada 2023/24 deberá superar dicha suma.