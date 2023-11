Matías Fischer, el asesor deportivo que busca cambiar la realidad que viven los juveniles

Matías Fischer comenzó su camino en BAP y luego paso a River Plate de Junín. Con el correr de los años, recaló en las inferiores de Boca, donde, en 2004, debutó ante Instituto de Córdoba.

En la actualidad, el Lobito, de 37 años, decidió seguir ligado al deporte y se convirtió en asesor deportivo para acompañar, cuidar y darles herramientas a los chicos que sueñan con llegar a Primera.

Fischer desde hace un año trabaja para MC Deportes y dialogó con Democracia sobre el rol que cumple en la empresa encargada de captar juveniles.

“Trabajo como asesor deportivo para una empresa que se encarga de captar jugadores. Me encargo de ver futbolistas, llevarlos a los clubes y darles una mano. También evalúo si pueden tener condiciones a futuro”, indicó.

“En general miro a chicos de varias edades. Los clubes te dicen qué tipo de jugadores necesitan y a partir de ahí comienza la búsqueda”, comentó.

“Mi trabajo se puede describir de varias maneras, como, por ejemplo, de captación, porque veo el perfil del jugador y pienso en qué club puede encajar”, contó.

En la misma línea, el oriundo de Junín remarcó que “en la empresa tratamos de que el chico se sienta contenido y que no sufra el desarraigo. Antes, quizás, estabas más a la deriva, te daban un par de botines y se terminaba la contención”.

Por otro lado, el exdelantero Xeneize aseguró que la realidad que viven hoy los juveniles en los clubes cambió para bien y expresó que “cuando estuve en Boca no tuve contención”.

“En la actualidad, la realidad que viven los juveniles cambió mucho, gracias a Dios para bien. Los clubes entendieron y avanzaron, eso hizo que todo sea más llevadero”, señaló.

“Cuando estuve en Boca no tuve contención, me llevaron a probar, quedé, y listo. En su momento, mi representante me daba un par de botines y lo veía una vez por mes”, manifestó.

Además, el exatacante de Sarmiento remarcó que “soy asesor deportivo porque quiero corregir las falencias que me tocaron vivir a mí”.

“Los chicos deben saber la verdad”

“Los chicos deben saber la verdad, a dónde se van a probar y por qué. Después, les digo que nada es determinante, que lo disfruten y que jueguen como en sus ligas”, dijo.

Ser asesor deportivo va mucho más allá de la captación de jugadores. Ellos deben acompañar y brindarles consejos a cada niño para que su recorrido por las inferiores sea el más ameno posible.

En ese sentido, Fischer comentó qué recomendaciones les da a los chicos antes de que se prueben en un club: “A los chicos les recalco que lo tomen con calma y lo disfruten. El fútbol da muchas vueltas y esto es largo”, afirmó.

Por otro lado, el Lobito recordó cómo llegó a MC Deportes: “Cuando me retiré hice el curso y trabajé en la dirección deportiva de Emelec de Ecuador. Después de un tiempo, me fui del club y un amigo me dijo que necesitaba a alguien para trabajar en su empresa. Así comencé”, sostuvo.

Su trayectoria

Matías Fischer tuvo una extensa trayectoria como futbolista, en diversos clubes y países. Hoy, a siete años de su retiro profesional, realizó un balance sobre su carrera.

“Si hago un balance es positivo porque el fútbol te hace vivir cosas únicas. Me siento privilegiado de haber jugado en Primera”, indicó.

“El fútbol es lindo en su pasión y es un deporte hermoso, pero te saca tiempo, amistades y relaciones. Eso, a la larga, te deja un vacío. Esto es de lunes a lunes y 24 horas”, explicó.

Además, el juninense aseguró que “yo jugaba al fútbol para divertirme. Cuando era chico no tomaba dimensión de lo que podía pasar”.

Por otra parte, el atacante evaluó su paso por el Bolívar de Bolivia, en 2005, donde fue el goleador del Torneo Apertura.

“En Bolivia me fue bastante bien, tenía una edad en donde pensaba que debía pegar el salto. Después tuve buenos momentos en otros equipos, como, por ejemplo, Nueva Chicago. Me sentí muy bien allí”, señaló.

“Sarmiento viene haciendo las cosas muy bien”

“A Sarmiento lo sigo porque tengo un amor por la ciudad y el club. Los últimos resultados no fueron los deseados, pero viene haciendo las cosas muy bien”, sostuvo.

Fischer, que estuvo dos años en Sarmiento (2008-2010), se refirió a la situación compleja que atraviesa el club en relación al descenso.

“Espero que se pueda mantener en la categoría, le va a venir muy bien a la cuidad y al club para reivindicar lo que viene haciendo. Siempre le deseo lo mejor”, comentó.

Por último, el delantero habló sobre el arribo de Sava y manifestó: “La llegada de Facundo (Sava) le va a venir muy bien al plantel y al club, es algo positivo porque es un técnico con experiencia y jerarquía”.