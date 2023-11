Incidentes y un herido en un cierre de campaña de Vélez

Una persona resultó herida en medio de incidentes que se registraron durante el cierre de campaña de una de las agrupaciones de Vélez llevado a cabo en el barrio porteño de Villa Luro donde un grupo de 50 personas identificadas con una facción de la barra del club de Liniers irrumpió en la reunión y generaron disturbios.

El hecho se registró en el Club Villa Luro Norte donde la agrupación La V Azulada, realizaba el cierre de la campaña con vistas a las elecciones que se efectuarán el próximo sábado y desde la misma aclararon que lo que sucedió "nada tiene que ver la política".

"La V Azulada repudia y condena el ataque acontecido en las inmediaciones de la sede de nuestra agrupación (club Villa Luro Norte) en donde se realizaba el cierre de campaña. Algunos violentos identificados con indumentaria de Vélez intentaron ingresar sin éxito por la fuerza a la sede atacando a los asistentes del evento que se encontraban afuera", expresó la agrupación a través de un comunicado en las redes sociales.

Asimismo, añadió: "Repudiamos y condenamos el ataque sufrido hacia nuestra agrupación. Las diferencias e ideologías partidarias se dirimen en las urnas bajo acto electoral y democrático, no con violencia. Vélez es familia y necesitamos del apoyo de todos ustedes, los socios y socias de bien, para que estos violentos no pisen nunca más el club. Tenemos más fuerza que nunca, no nos vamos a dejar amedrentar por un par de inadaptados y la práctica sucia de la política. Saludos a todos, los esperamos el sábado, vamos Vélez. #GenteNueva".

Según fuentes policiales, durante los incidentes un hombre de unos 50 años debió ser trasladado al hospital Vélez Sársfield por sufrir traumatismo de cráneo y heridas múltiples en el cuero cabelludo.

Las elecciones en Vélez serán el próximo sábado sin candidatos del oficialismo y con Eduardo "Lalo".