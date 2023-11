Lionel Messi ganó su octavo Balón de Oro y fue agasajado por el Inter Miami

Lionel Messi ganó el Balón de Oro 2023, el octavo de una brillante colección que inició en el año 2009 y tuvo continuidad en 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021, en una ceremonia que se desarrolló en el Théâtre du Châtelet de París, el lunes pasado.

Detrás del "diez" argentino quedaron el noruego Erling Haaland (segundo) y el francés Kylian Mbappé (tercero).

"Quiero agradecer a todos los que votaron y compartir con mis compañeros y cuerpo técnico de la selección, porque esto es un regalo para todos, ya que sin ellos nada de esto hubiese sido posible, y para Argentina por supuesto. Y muy especialmente quiero compartirlo con Diego -Maradona- en el día de su cumpleaños. Esto es para vos, donde quieras que estés", fueron las primeras palabras del rosarino.

"Hoy me toca estar desde otro lado. Estuve muchos años viniendo a esta gala, pero ahora veo jóvenes como Kylian -Mbappé- y Erling -Haaland- que no tengo dudas que van a acceder pronto a este premio", agregó.

"Nunca soñé llegar a tanto, lo dije muchas veces, estuve en el mejor club y en el mejor equipo del mundo y he pasado muchos malos momentos con la selección, pero estoy orgulloso de no haber bajado los brazos y de conseguir la Copa América y el Mundial, que era lo único que me faltaba", dijo suelto y muy genuino.

Messi fue recibido ayer con un cálido homenaje por parte del plantel de Inter Miami en el regreso a los entrenamientos. El entrenador, Gerardo Martino, y los jugadores recibieron al astro argentino formando un pasillo con serpentinas y carteles con el número 8. De esta manera, el futbolista rosarino sumó ahora su octavo Balón de Oro y muy por detrás aparecen el portugués Cristiano Ronaldo, con 5; los neerlandeses Johan Cruyff y Marco Van Basten y el francés Michael Platini, todos con 3.

Los otros premios entregados en la velada y sus ganadores, en este orden, fueron los siguientes:

Trofeo Kopa (mejor futbolista menor de 21 años): Jude Bellingham (Borussia Dortmund-Selección Inglaterra-Real Madrid).

Premio Sócrates (futbolista con iniciativas de ayuda de acción social): Vinicius Jr. (Real Madrid).

Distinción Lev Yashin (Mejor arquero): Emiliano Martínez (Selección Argentina-Aston Villa).

Trofeo Gerd Müller (Goleador): Erling Haaland (Manchester City).

Mejor club Fútbol Femenino: Barcelona de España.

Mejor club Fútbol Masculino: Manchester City (Inglaterra).

En tanto, la catalana Aitana Bonmatí (Barcelona y Selección España) se adjudicó el Balón de Oro Femenino y aseguró que tiene a las "mejores" a su lado.

Dentro de la lista de los 30 futbolistas que pasaron por la alfombra roja y conformaron el ranking oficial, también figuraron los argentinos campeones del mundo Julián Álvarez (7), Emiliano Martínez (15 y ganador de la distinción como mejor arquero) y Lautaro Martínez (20).