Facundo Sava: “Me encantó la entrega que tuvo el equipo, se brindó hasta el último minuto”

El flamante entrenador de Sarmiento, Facundo Sava, habló en conferencia de prensa luego del empate con San Lorenzo y analizó el desarrollo del encuentro en Junín.

“En el primer tiempo, quizás, nos apresuramos a lanzar, mientras que en el complemento pudimos manejar mejor la pelota”, opinó. “Por momentos, tuvimos algunas cosas muy buenas, como, por ejemplo, la presión y la circulación de la pelota”, comentó.

El DT, que ayer hizo su estreno en el banco de suplentes del Verde, expresó que le “encantó” la entrega de sus jugadores y aseguró que “hay muchas cosas positivas”.

“Me encantó la entrega que tuvo el equipo, se brindó hasta el último minuto para ganar el partido”, dijo el oriundo de Ituzaingó. “Rescato, por sobre todas las cosas, la actitud y la solidaridad que tuvo el equipo. Hay muchas cosas positivas”, señaló.

Sava, de 49 años, afirmó que le hubiese “gustado” ganar el encuentro ante el Ciclón y se mostró “agradecido” por el apoyo de los hinchas del conjunto de Junín.

“Me hubiese gustado ganar el partido. Veremos si al final del torneo el punto que sumamos anoche sirve”, sostuvo. “El recibimiento que me dio la gente lo agradezco enormemente. Lo valoro mucho, porque no me conocían. Los hinchas alentaron y empujaron mucho, esperamos poder regalarle un triunfo la próxima fecha”, indicó.

Por último, el director técnico contó con qué plantel se encontró y se refirió a Newell´s, próximo rival de Sarmiento.

“Me encontré con un plantel que se entregó en todos los entrenamientos y que tenía muchas ganas de ganar el partido de ayer. Los chicos dieron todo lo que tenían”, expresó. “Tenemos muy en claro que quedan tres finales. Ayer, entregamos y dimos todo. Vamos a buscar la victoria contra Newell´s, es lo que necesitamos y queremos”, concluyó.