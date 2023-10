Sarmiento recibe a San Lorenzo con la urgencia de sumar para escapar del descenso

Sarmiento recibe hoy a San Lorenzo con la urgencia de sumar puntos para escapar del descenso, que lo tiene a uno de Tigre, el último de la tabla anual.

El partido, correspondiente a la undécima fecha de la Zona B de la Copa de la Liga, se jugará desde las 19.00, en el estadio Eva Perón, con el arbitraje de Darío Herrera.

El Verde vivió una semana complicada desde el aspecto deportivo porque, además de caer ante Estudiantes en la última presentación, se quedó sin técnico el martes por la noche, luego de que la comisión directiva eche a Pablo Lavallén.

Así, el equipo juninense tendrá el debut del flamante entrenador Facundo Sava, quien asumió el viernes y tuvo tres días de entrenamientos con el plantel. El Colorado afrontará cuatro jornadas desde el banco de suplentes para luchar la permanencia en Primera División.

La seguidilla de empates y algunas derrotas en el ciclo Lavallén dejaron al Verde a un punto del descenso por tabla anual y deberá disputar cuatro finales para permanecer en la máxima división del fútbol argentino.

Además, el último mercado de pases que realizó la institución juninense no fue el esperado para el momento que atraviesa el club, se alejaron jugadores claves que no fueron reemplazados, como Luciano Gondou (hoy goleador del torneo, en Argentinos) y emigraron más de los que llegaron.

Sarmiento viene de caer 2 a 1 ante el Pincha, en La Plata, e intentará recuperarse de la derrota. El conjunto local no gana desde la segunda fecha de la competencia, el 27 de agosto, ante Boca Juniors, en Junín.

Con respecto al último juego, Sava tendrá las ausencias de Diego Calcaterra por acumulación de amarillas; Lisandro López (séptimo encuentro consecutivo), Fernando Monetti, Jean Pierre Rosso y Facundo Ferreyra, todos por distintas lesiones.

Por su parte, San Lorenzo llega con una racha peor porque lleva nueve fechas sin victorias en el campeonato. Su único triunfo se produjo en la jornada inaugural ante Lanús, en La Fortaleza. El equipo de Boedo viene de empatar 1 a 1 con Platense sobre el final, en el Nuevo Gasómetro.

Pese a ser semifinalista de la Copa Argentina, el Ciclón atraviesa el momento más delicado en la era de Rubén Darío Insúa porque la reacción del equipo se posterga fecha tras fecha, producto de un deslucido funcionamiento colectivo y relacionado con niveles individuales subterráneos.

San Lorenzo se sostiene actualmente con la seguridad y el liderazgo de su arquero Augusto Batalla y el esfuerzo de su batallador centrodelantero Adam Bareiro, uno de los cuatro máximos goleadores del torneo con seis tantos.

El mal presente deportivo complicó su pretensión de acceder a la Copa Libertadores del próximo año a través de la tabla acumulada y también la posibilidad de ingresar entre los cuatro mejores de la Zona B para pelear por el título en la instancia de playoffs.

El historial

El registro de antecedentes marca que Sarmiento y San Lorenzo se enfrentaron en 9 ocasiones. El Verde se impuso en 2 partidos; el Ciclón, en 6 encuentros y empataron en el juego restante.

La última vez que se enfrentaron fue el lunes 20 de febrero, en el Eva Perón, por la cuarta fecha de la Liga Profesional 2023. Fue victoria para el conjunto de Boedo por 1 a 0, con el gol de Federico Gattoni.

Facundo Sava: “Me gusta el desafío y confiamos en los jugadores para revertir esta situación”

Facundo Sava fue presentando de manera oficial como nuevo entrenador de Sarmiento, ayer, en el salón de usos múltiples (SUM) de la institución, con la presencia de Democracia.

El flamante entrenador, de 49 años, habló en conferencia de prensa y contó por qué decidió desembarcar en el conjunto juninense.

“Conozco el club, la ciudad y a Lisandro López, ya que lo tuve en Racing. Tenía ganas de trabajar en una institución que esté organizada y que respeta a sus jugadores y entrenadores”, señaló.

“Toda experiencia te permite crecer. Me gustan los desafíos nuevos. Sentía que iba a venir a un club que me iba a brindar las herramientas para que pueda desempeñarme de la mejor manera”, comentó.

“Me gustaba el desafío y confiamos en los jugadores para revertir esta situación. Estamos contentos y disfrutando estos primeros días”, dijo el entrenador del Verde.

Sava, que viene de dirigir a Cerro Porteño de Paraguay, se mostró conforme con el plantel que tiene y destacó los primeros entrenamientos.

“El plantel está muy comprometido y dispuesto a sacar esta situación adelante. Encontré un grupo muy unido”, afirmó.

“Los chicos están enteros y con ganas de revertir la situación. Ellos se van a brindar al 100%. Eso son los jugadores que me gustan y estoy muy contento”, expresó.

“Hemos tenido dos días muy buenos de trabajo. Trabajamos mucho la parte táctica, física y estratégica del equipo”, detalló.

Por otro lado, el DT, oriundo de Ituzaingó, se refirió a la idea de juego que buscará plasmar en el Verde y aseguró: “Quiero un equipo solidario y fuerte. En el fútbol moderno, el delantero tiene que marcar y el que no corre no puede jugar”.

Sava, que llegó para reemplazar a Pablo Lavallén, habló sobre el descenso y analizó a San Lorenzo, próximo rival del conjunto de Junín.

“Luchar por no descender no me incomoda. Me gustan los desafíos. Quiero que los jugadores mejoren”, manifestó.

“San Lorenzo es un equipo que no genera muchas situaciones de gol, pero que defiende fuerte. Nosotros tenemos mucha confianza y hemos trabajado mucho para generarles situaciones y convertirles goles”, opinó.

Por otro lado, el nuevo entrenador de Sarmiento se refirió al plantel que tiene a disposición y afirmó que “juega el que está bien”.

“Contamos con muchos jugadores y la tarea es que mejoren. Vamos a estar encima de ellos para que lo hagan porque pueden ser muy importantes para nosotros”, señaló.

“No miro la edad del jugadores, juega el que está bien. Siempre me manejé así. Los jugadores de divisiones juveniles son los que más conocen el club, tienen el sentido de pertenencia incorporado”, dijo.

Por último, Sava, que firmó contrato por un año, anunció que Juan Manuel Insaurralde y Alejandro Donatti están a disposición y comentó la situación de Ferreyra, López, Monetti y Rosso, quienes se encuentran lesionados.

“Alejandro Donatti y Juan Manuel Insaurralde entrenaron muy bien y están en consideración”, contó.

“Facundo Ferreyra, Lisandro López, Jean Pierre Rosso y Fernando Monetti siguen lesionados y esperamos contar con ellos porque son importantes”, concluyó.