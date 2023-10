Facundo Sava: “Me gusta el desafío y confiamos en los jugadores para revertir esta situación”

Facundo Sava fue presentando de manera oficial como nuevo entrenador de Sarmiento, esta tarde, en el salón de usos múltiples (SUM) de la institución, con la presencia de Democracia.

El flamante director técnico, de 49 años, habló en conferencia de prensa y contó por qué decidió desembarcar en el elenco juninense.

“Conozco el club, la ciudad y a Lisandro López, ya que lo tuve en Racing. Tenía ganas de trabajar en una institución que este bien organizada y que respeta a sus jugadores y entrenadores”, señaló.

“Toda experiencia te permite crecer. Me gustan los desafíos nuevos. Sentía que iba a venir a una club que me iba a brindar las herramientas para que pueda desempeñarme de la mejor manera”, comentó.

“Me gustaba el desafío y confiamos en los jugadores para revertir esta situación. Estamos contentos y disfrutando estos primeros días”, dijo el entrenador del Verde.

Sava, que viene de dirigir a Cerro Porteño de Paraguay, se mostró “contento” por el plantel que tiene a disposición y aseguró que los primeros entrenamientos en Sarmiento fueron “muy buenos”.

“El plantel está muy comprometido y dispuesto a sacar esta situación adelante. Encontré un grupo muy unido”, afirmó.

“Los chicos están enteros y con ganas de revertir la situación. Ellos se van a brindar al 100%. Esos son los jugadores que me gustan y estoy muy contento”, expresó.

“Hemos tenido dos días muy buenos de trabajo. Trabajamos mucho la parte táctica, física y estratégica del equipo”, detalló.

Por otro lado, el oriundo de Ituzaingó se refirió a la idea de juego que buscará plasmar en el Verde y aseguró: “Quiero un equipo solidario y fuerte. En el fútbol moderno, el delantero tiene que marcar y el que no corre no puedo jugar”.

Sava, que llegó para reemplazar a Pablo Lavallén, habló sobre el descenso y analizó a San Lorenzo, próximo rival del conjunto de Junín.

“Luchar por no descender no me incomoda. Me gustan los desafíos. Quiero que los jugadores mejoren”, manifestó.

“San Lorenzo es un equipo que no genera muchas situaciones de gol, pero que defiende fuerte. Nosotros tenemos mucha confianza y hemos trabajado mucho para generarles situaciones y convertirles goles”, opinó.

Por otro lado, el nuevo entrenador de Sarmiento se refirió al plantel que tiene a disposición y afirmó que “juega el que está bien”.

“Contamos con muchos jugadores y la tarea es que mejoren. Vamos a estar encima de ellos para que lo hagan porque pueden ser muy importantes para nosotros”, señaló.

“No miro la edad del jugadores, juega el que está bien. Siempre me maneje así. Los jugadores de divisiones juveniles son los que más conocen el club, tienen el sentido de pertenencia incorporado”, dijo.

Por último, Sava, que firmó contrato por un año, anunció que Juan Manuel Insaurralde y Alejandro Donatti están a disposición y comentó la situación de Ferreyra, López, Monetti y Rosso, quienes se encuentran lesionados.

“Alejandro Donatti y Juan Manuel Insaurralde entrenaron muy bien y están en consideración”, contó.

“Facundo Ferreyra, Lisandro López, Jean Pierre Rosso y Fernando Monetti siguen lesionados y esperamos contar con ellos porque son importantes”, concluyó.