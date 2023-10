Nicolás Trecco, el ameghinense que recorrió el mundo con sus goles

Nicolás Trecco comenzó su etapa como jugador en las categorías infantiles de Atlético Ameghino. En la actualidad, el ameghinense, de 34 años, milita en Douglas Haig y lucha por ascender a la Primera Nacional con el elenco de Pergamino.

El delantero supo brillar en El Linqueño, pasó por Huracán, donde estuvo bajo las órdenes de Ángel Cappa, y, además, conquistó a los hinchas de Universidad Católica con un gol olímpico ante Universidad de Chile en el clásico chileno. Por otra parte, también jugó en Ecuador y Gibraltar.

Trecco, que disputó partidos de Libertadores, Sudamericana e, incluso, clásicos de primer nivel, habló con Democracia y se mostró “contento” cuando recordó su trayectoria.

“Siempre estuve mentalizado para poder cumplir mi sueño, por suerte todo salió bien y estoy más que contento por todo lo que pude demostrar”, indicó.

“Me hubiese gustado jugar en una liga importante de Europa, esa es la espina que me queda. Después, cuando miro la carrera que hice, estoy contento y tranquilo porque todo lo que logré fue gracias al esfuerzo”, señaló.

Además, el oriundo de Ameghino aseguró que “el fútbol me dio muchísimas alegrías y me sacó tiempo y momentos que después no lo podés recuperar. Con el tiempo te terminás adaptando y no lo sufrís tanto”.

Por otro lado, el futbolista contó dónde fueron sus inicios y se refirió a su llegada a El Linqueño, con 17 años.

“Mis inicios fueron en Atlético Ameghino. Debuté en Primera a los 15 años. Después, a los 17, me fui a El Linqueño”, rememoró.

“Mi llegada a El Linqueño se dio a través de Alejandro Sánchez, él fue el encargado de hacer el contacto con la gente de Lincoln. Estuve un par de días a prueba y logré quedar”, sostuvo.

“Pasar de Atlético al Linqueño fue un cambio grande. Ese salto me ayudó a tener roce con jugadores de otro nivel”, afirmó.

Además, Trecco, que le gustaría ser entrenador cuando le ponga punto y final a su carrera futbolística, aseguró que sería un “sueño” salir campeón con el Naranja.

“Me gustaría cerrar mi carrera en Atlético Ameghino, hoy no pienso en eso, pero sería un sueño volver y salir campeón, es algo que me quedó pendiente”, expresó.

Su paso por Huracán

Trecco saltó sin escalas de El Linqueño a Huracán. Con 19 años y mucho camino por desandar, el ameghinense estaba cumpliendo uno de los máximos anhelos que se propuso de pequeño.

El delantero, que estuvo un año y medio bajo las órdenes de Ángel Cappa, se refirió a su llegada al Globo, en julio del 2009, por intermedio de Francisco Russo, quien lo tuvo en el León de Lincoln.

“Yo siempre confié en que iba a jugar y vivir del fútbol. Cuando Ángel Cappa asume en Huracán lleva a Francisco Russo como ayudante de campo. En ese momento, “Fatiga” me dijo ´Nico prepárate que te voy a llevar a Huracán para que te vean´”, confesó.

“El paso del Linqueño a Huracán fue un sueño, tenía 19 años, y en el fútbol, a esa edad, se van terminando las posibilidades”, resaltó.

Además, el futbolista describió a Cappa como “un libro abierto” cuando recordó las enseñanzas que le brindó el experimentado técnico que estuvo a las puertas de consagrase campeón, en 2009, con el conjunto de Parque Patricios.

“Cappa es un libro abierto y fue uno de los técnicos que más enseñanzas me dejó. Lo mismo pasó con Francisco Russo, fue uno de los entrenadores más importantes que tuve”, indicó.

“Ángel me decía que disfrute el momento, además, había un grupo bárbaro y me integraron rápido”, dijo.

Por otro lado, Trecco se refirió a su adaptación en el Globo y contó la preparación mental que realizó cuando se enteró que iba a probarse en Huracán.

“No me costó adaptarme a Huracán porque Cappa pregonaba un juego de posesión, eso me vino bien porque congeniaba con mi estilo”, sostuvo.

“Lo que si me costó fue la parte táctica, los movimientos más que nada. Antes, quizás, jugaba por talento natural. Cuando llegás a un club importante tenés que ser parte de un equipo y entender el juego”, comentó.

“Me preparé mentalmente para ir a Huracán, porque tenía que entrar a un vestuario con jugadores consagrados y no me conocían. Busqué integrarme rápidamente al grupo”, manifestó.

El primer gol de Trecco con el Globo fue ante Arsenal de Sarandí. Aquel día, su familia estaba en el Tomás Adolfo Ducó y el atacante expresó que “por suerte entró y se lo pude dedicar a mi familia. Fue un sueño hacer un gol en Primera, es fuerte. Los que somos de pueblos chicos peleamos contra un montón de cosas”.

Chile, su primera experiencia en otro país

El ameghinense pasó, sin escalas, de Huracán al fútbol chileno. Allí, disputó partidos por Copa Libertadores, Sudamericana y, además, se dio el gusto de anotar un gol olímpico en el clásico ante Universidad de Chile.

Trecco confesó que “pasó todo muy rápido, con 22 años estaba jugando Copa Libertadores. Fue un sueño. Además, aparecía hasta en los juegos de la Play Station. En base a sacrificio y tenacidad pude lograr todo”.

Además, el atacante expresó que “internamente me digo a mi mismo ´le metiste mucha ganas a todo´ porque tuve que adaptarme a otro país solo, más allá que mi familia estaba presente siempre. Al ser extranjero tenés más presión, porque tenés que rendir si o si”.

Por otro lado, el delantero aseguró que el pico máximo de su carrera estuvo en la Universidad Católica.

“Mi pico máximo estuvo en la Universidad Católica, ahí me encontré alineado con un montón de sentidos que ayudaron”, señaló.

“La Católica es un club modelo en Chile y es grande a nivel internacional. Por su suerte me fue muy bien en Cobreloa y puede dar el salto a la Universidad”, contó.

Por último, el oriundo de Ameghino describió al jugador chileno. “El futbolista chileno es más técnico que rápido. Ellos son muy inteligentes, eso hizo que pueda adoptarme rápido”, destacó.

Su actualidad en Douglas Haig

A mediados del 2023, Trecco se unió a las filas de Douglas Haig con la misión de ayudar al elenco pergaminense a ascender a la Primera Nacional.

El jugador afirmó que la adaptación en Pergamino no le costó y contó cómo fue su llegada al Rojinegro.

“La adaptación no me costó porque pasé por muchos lugares. Pergamino es una ciudad grande, linda y tranquila, aunque en ciertos lugares parece un pueblo”, manifestó.

“Mi llegada se dio a través de Gustavo Raggi, que es el DT actual de Douglas y me tuvo en Cipolletti, en el 2022. Todo se dio bien por suerte”, sostuvo.

El ameghinense comentó con qué club se encontró y aseguró que el Federal A es una de las categorías más difíciles del fútbol argentino.

“Me encontré con un club muy bueno, con instalaciones con un nivel profesional. Eso me sorprendió mucho. Estamos luchando para que Douglas vuelva a la B Nacional”, resaltó.

“El Federal A es una de las categoría más difíciles, todos los partidos son complejos y los equipos tienen buenos jugadores. Es un torneo muy parejo, se disfruta porque jugás con buenos equipos”, dijo.

Su paso por Europa

El atacante de Ameghino tuvo un breve paso por el fútbol de Gibraltar, durante el 2019, en lo que fue su única experiencia por Europa.

Trecco recordó cómo se dio su llegada al equipo europeo y calificó como “muy buena” la experiencia en un país desconocido.

“Estaba jugando en Alvarado de Mar del Plata y, en ese momento, me contactó una persona que me dijo que estaba la posibilidad de jugar en Gibraltar. No conocía ese fútbol, además, el lugar era hermoso”, describió.

“No lo pensamos mucho con mi familia y fuimos. Estuvimos cinco meses y fue una experiencia muy buena”, concluyó.