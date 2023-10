San Lorenzo cayó ante Newell´s

San Lorenzo tuvo una tarde para el olvido, en la que fue goleado por Newell´s por 3 a 0 en un aceptable encuentro disputado ayer, en el Bajo Flores, en la continuidad de la octava fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional 2023.

El mediocampista Cristian Ferreira, con un doblete, a los 21 minutos del primer tiempo y 13 del complemento, y Ramiro Sordo, a los 29, le dieron el triunfo al equipo de Rosario.

Con este resultado, el elenco de Gabriel Heinze logró meterse de forma parcial en el play-off para los cuartos de final del certamen, mientras que los de Boedo siguen fuera de la misma y comprometieron su clasificación a la Copa Libertadores 2024.

Desde el comienzo las cosas no fueron del todo claras, ya que la visita no encontró los caminos para hacer circular su juego, mientras que el local esperó en campo propio e intentó aprovechar alguna acción de contra que no prosperó hasta el cuarto de hora, cuando Iván Leguizamón tiró el centro, pero que ni Adam Bareiro ni Gastón Ramírez pudieron conectar.

Con el correr de los minutos, San Lorenzo debió cambiar la postura, ya que comenzó a tener la pelota y con ello mostró algunos destellos en ofensiva, sin embargo, fue Newell´s el que dio el golpe: a través de una pelota aérea apareció Ferreira para dominarla y definir al primer palo del arquero Augusto Batalla que nada pudo hacer para evitar el 1 a 0.

Con la ventaja a su favor, el conjunto visitante apostó sostener el resultado e intentar golpear en los momentos justos, mientras que el local apeló a buscar la igualdad, pero ambos equipos fallaron en la idea y el encuentro ingresó en una turbulencia que no se detuvo hasta la finalización de la primera etapa.

A falta de buen fútbol en el Nuevo Gasómetro, en los bancos de suplentes brindaron un show aparte antes que bajara el telón del primer acto: Insúa protagonizó un caliente momento con un ayudante de campo de Gabriel Heinze (Mariano Toedtli), que derivó en la expulsión el entrenador de San Lorenzo.

Ya en el complemento, desde el conjunto de Boedo apelaron a varios cambios para darle otra impronta al equipo, sin embargo, esta no tuvo el efecto deseado, ya que se terminó de desdibujar en el campo de juego y volvió a sufrir un nuevo revés con una linda definición de Ferreira que puso el 2 a 0.

Si la tarde venía complicada para el dueño de casa, la cuestión se volvió más compleja minutos más tarde por la expulsión de Gonzalo Luján y el posterior tanto de Sordo, quien definió entre las piernas de Batalla para liquidar la historia con el 3 a 0.