Messi, el gran ausente en una final frustrada

Lionel Messi fue el gran ausente anoche en la final del US Open Cup, que finalmente quedó en poder de Houston Dynamo, que se impuso por 2-1 al Inter Miami gracias a los goles de Griffin Dorsey y Amine Bassi, de penal. Descontó el Josef Martínez sobre el final.

Messi, que ni siquiera integró el banco de suplentes. Se limitó a observar a sus compañeros desde el Vip del estadio, en compañía de su esposa Antonella Roccuzzo.

En las horas previas a este encuentro, se especuló con la chance de que el astro argentino juegue al menos un par de minutos, porque estaba la posibilidad de que alcance el título número 44 de su carrera y el segundo de las Garzas.

Sin embaro, y a medida que se fue acercando el horario de inicio de la final, la cuenta oficial de la US Open Cup se encargó de terminar con los rumores: “Esta noche (por ayer) no hay Messi, fanáticos. El GOAT no se vestirá para la final”.

Es más... el equipo de la Florida arribó al estadio sin la presencia de Lionel Messi (tampoco del español Jordi Alba), pero lo hizo diez minutos antes por su propia cuenta y junto a su esposa. Mientras tanto, en los alrededores del Vip lo esperaba el francés Zinedine Zidane junto a David Beckham, uno de los propietarios de la franquicia, y el astro de la NBA James Harden (hoy, en los Philadelphia 76ers).

Crónica de una final frustrada

El capitán del seleccionado campeón del mundo en Qatar, arrastra un problema muscular (fatiga en el isquiotibial de la pierna izquierda), que no le permitió jugar ante Bolivia, por las Eliminatorias Sudamericanas.

Inclusive, después de dos días de descanso tras la doble fecha FIFA, Messi disputó apenas 36 minutos con el Inter Miami (hasta que pidió el cambio) en la goleada por 4-0 sobre Toronto FC, por una nueva fecha de la MLS. Esa maldita lesión le volvió a jugar en contra y lo dejó también afuera del clásico del domingo pasado ante Orlando City (1-1). En realidad, es una vieja cicatriz que se puede remitir a un momento alarmante durante la semifinal de la Copa del Mundo, cuando el capitán asustó a todos antes del inicio del segundo tiempo frente a Croacia al masajearse el isquiotibial de la pierna izquierda, aunque después, como si nada, siguió asombrando a todos con su magia.

El entrenador del Inter Miami, Gerardo Martino, aseguró en la previa de la final de anoche que iban a esperar a Messi hasta el último momento para ver si podría o no jugar. Pero finalmente, el genio de Rosario, que lleva 11 goles en 12 partidos con el conjunto de Florida, no pudo entrar en la convocatoria para este encuentro por el título de Copa.

Messi se quedó con bronca por no haber podido lograr el título 44 de su carrera, el segundo con el Inter Miami (el primero fue la Leagues Cup 2023 frente a Nashville), lo que le imposibilitó superar a Dani Alves como el jugador con más campeonatos en la historia del fútbol.