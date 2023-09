Se pone en marcha la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga del Oeste

La tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga Deportiva del Oeste se pone en marcha hoy con partidos de categorías formativas, Primera y Senior.

La actividad comenzará a las 10.30 con encuentros de las divisiones inferiores, seguirá con el único juego de la máxima divisional, en Agustín Roca, que protagonizarán Origone y Academia Mascherano y culminará con cinco enfrentamientos del Senior.

El campeonato de Primera lleva el nombre de “Hugo Ronchi”, mientras que el de categorías inferiores se llama “Ricardo Balbi”. Rivadavia de Lincoln, Jorge Newbery y River tendrán fecha libre este fin de semana.

La programación de hoy es la siguiente:

Inferiores:

HORARIO CANCHA PARTIDO CATEGORÍA ZONA

10.30 Origone Origone – A. Mascherano Pre décima C

11.30 Independ. ..Independiente – A. Mundos Décima A

11.30 Baigorrita Baigorrita – M. Moreno Décima C

11.30 Origone Origone – A. Mascherano Novena C

12.30 Rivadavia J Rivadavia J – BAP Décima A

12.30 Defensa Defensa – V. Belgrano Décima B

12.30 A. Mundos La Favela – Sarmiento Décima B

12.30 Independiente Independiente – A. Mundos Octava A

12.30 Baigorrita Baigorrita – M. Moreno Octava C

12.30 Origone Origone – A. Mascherano Séptima C

13.30 Rivadavia J Rivadavia J – BAP Octava A

13.30 Defensa Defensa – V. Belgrano Octava B

13.30 A. Mundos La Favela – Sarmiento Octava B

13.30 Independ. ndependiente – A. Mundos Sexta A

13.45 Baigorrita Baigorrita – M. Moreno Sexta C

13.45 Origone Origone – A. Mascherano Quinta C

14.30 Rivadavia J Rivadavia J – BAP Sexta A

14.30 Defensa Defensa – V. Belgrano Sexta B

14.30 A. Mundos La Favela – Sarmiento Cuarta B

14.45 Independi. ...Independiente – A. Mundos Cuarta A

15.00 Baigorrita Baigorrita – M. Moreno Cuarta C

15.45 Rivadavia J Rivadavia J – BAP Cuarta A

15.45 Defensa Defensa – V. Belgrano Cuarta B

Senior:

HORARIO CANCHA PARTIDO CATEGORÍA ZONA

16.00 Baigorrita Baigorrita – M. Moreno Senior C

16.00 Independ. .....Independiente – A. Mundos Senior A

16.00 A. Mundos La Favela – Sarmiento Senior B

17.00 Rivadavia J Rivadavia J – BAP Senior A

17.00 Defensa Defensa – V. Belgrano Senior B

Primera División:

HORARIO CANCHA PARTIDO CATEGORÍA ZONA

15.30 Origone Origone – A. Mascherano Primera C.