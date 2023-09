Diego Palacios: “En lo deportivo, salir campeón sería el máximo logro de mi vida”

El Club Atlético Argentino transita horas claves antes del encuentro ante Atlético Las Tocas, correspondiente a la anteúltima fecha de la Liga Amateur de Lincoln, que se desarrollará mañana.

Lo cierto es que la institución se ubica en la primera colocación, con 20 puntos. En segundo lugar llega El Linqueño, con 19 unidades, que, mañana, visita a Deportivo Arenaza. En la presente edición del torneo doméstico, el equipo comandado por Diego Palacios cosechó seis victorias, dos empates y una caída. Además, anotó 23 goles y recibió 12.

Sin embargo, para gritar campeón, luego de seis años, el Fortín deberá ganarle a Las Tocas y esperar la derrota del León, Juventud Unida y Deportivo General Pinto, perseguidores de Argentino. Palacios, DT del Fortín, habló con Democracia y analizó a su rival de turno, que se ubica en la octava posición, con 10 puntos.

“Imagino un partido con poco espacio, seguramente la pelota transite mucho tiempo por el aire. Si no ponemos el balón en el piso, vamos a entrar en un ida y vuelta que no nos favorece. No jugamos a eso”, comentó.

Palacios, que desde los 6 años está ligado al Club Argentino, se refirió a la preparación que llevó a cabo su equipo en la semana y sostuvo que “estamos ansiosos por que llegue el partido”.

“Nos preparamos de la misma manera que el primer partido, con las mismas ganas, intensidad y compromiso”, indicó. “Estamos ansiosos para que llegue el partido y esperamos dar lo mejor. Para este tipo de encuentros se trabaja un poco más la parte psicológica, para tratar que el jugador no se vea desbordado por la ansiedad”, explicó.

El DT, que asumió el año pasado y es su primera experiencia como entrenador, contó el objetivo que se trazó a principios de año y aseguró que el plantel se encuentra “muy unido”.

“En la previa al arranque del torneo, la idea era sumar la mayor cantidad de puntos para clasificar al octogonal final”, recordó. “No contamos con un plantel numeroso, pero, por suerte, encontramos una regularidad en los más chicos, que quieren estar y sumar. Todos tiran para el mismo lado y están muy unidos”, señaló.

Por último, Palacios habló sobre una posible consagración y expresó que “sería el máximo logro de mi vida”.

“Desde los 6 años que estoy en el club, transité por todas las categorías. Estoy donde quiero estar y en el lugar indicado. En lo deportivo, salir campeón sería el máximo logro de mi vida”, concluyó.