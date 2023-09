La Selección Argentina estiró su ventaja como líder del Ranking FIFA

La Selección Argentina se consolidó en el primer puesto del Ranking FIFA después de los dos triunfos en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026 y estiró su ventaja sobre el escolta, Francia, de 1.851,41 puntos contra los 1.840,76 del elenco europeo.

🇵🇹🇦🇷 Portugal climb, while Argentina remain at the #FIFARanking summit.



Plus, Morocco, Colombia, Denmark and Japan all make progress inside the top 20. pic.twitter.com/HC8neVEjsd