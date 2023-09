Messi aseguró que no piensa en su retiro como profesional y que su sueño es jugar en Newell´s

Lionel Messi, fue entrevistado por humorista y conductor Migue Granados en Miami, y se refirió su retiro como futbolista profesional. Allí el astro del futbol aseguró nuevamente que no garantiza su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, y reveló que su sueño es retirarse en Newell´s.



"No pensé qué hacer después del retiro. Tampoco quiero pensarlo, porque quiero seguir disfrutando de lo que hago. Di un paso importante, el hecho de dejar Europa y venir acá, pero no quiero seguir pensando en el siguiente paso sino disfrutar lo que más puedo porque lo que más quiero es jugar", comenzó el campeón del mundo en Qatar 2022.

En el mismo sentido, agregó: "Tengo la suerte de hacer un laburo que me encanta, lo disfruto haciéndolo. Si bien tengo responsabilidades y objetivos, no deja de ser algo que hice desde chico y disfruto haciéndolo".



"¿Qué voy a hacer? No sé, me gusta todo lo relacionado con el fútbol, me gusta estar con chicos, enseñar, el hecho de director deportivo también, pero no sé por donde voy a arrancar", detalló en diálogo con Migue Granados en su programa de streaming "Soñé que volaba".



Posteriormente, el delantero de Inter Miami se refirió al próximo Mundial, el cual se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026, y remarcó nuevamente (como hizo en el pasado) que no podrá garantizar su presencia para defender la corona obtenida en Qatar.

"No sé si llego, ya lo dije. No lo pienso todavía porque esta lejos, sí que pienso en la Copa América, el objetivo es llegar bien a la Copa América en Estados Unidos (2024)", dijo.

"Va a estar lindo porque pasamos la Copa Centenario que jugamos acá que fue muy linda, perdimos la final pero el proceso lo disfrutamos muchísimo. Hay estadios, ambiente, viajes, es lindo. Después de la Copa América se verá, depende como me encuentre yo. Pasaron los años y hay que ver como me voy sintiendo. Quizá en la liga el ritmo de los partidos es otro. Iré viendo el día a día como me encuentre. Faltan 3 años todavía", destacó.

Por último, Messi habló de la chance de poder jugar en Newell ´s, club en el que se inició como futbolista y del cual es hincha: "Siempre estuvo el hecho en lo personal, más después de haber sido campeón del mundo, de poder disfrutar del fútbol argentino".

"Jugar en Newell´s que yo era chiquito e iba la cancha ahí. Era mi sueño jugar ahí, pero no sé qué hará Fideo (Di María - por su posible regreso a Rosario Central)", sentenció