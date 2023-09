Clásico rosarino de Reserva: Central no salió a jugar por la presencia del público de Newell´s

Un escándalo se vivió este miércoles en el clásico rosarino de Reserva, ya que el equipo de Central se negó a disputar el encuentro ante Newell´s en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, luego de que la delegación "Canalla" se enterara que el rival había hecho un acuerdo unilateral con el personal de seguridad para que sea presenciado por cinco mil hinchas locales.

Desde la entidad del Parque Independencia habían publicado la formación en las redes sociales, mientras que luego informaron: "Clásico suspendido. Debido a la falta del equipo visitante, la terna arbitral se vio obligada a suspender el partido. Las condiciones fueron establecidas por La Liga y los organismos de seguridad competentes. A pesar de que el operativo se estaba desarrollando de manera normal y habitual, Central tomó la decisión unilateral de no venir a disputar el encuentro".

A pesar de que el operativo se estaba desarrollando de manera normal… pic.twitter.com/IOXjDY9qwY — Newell’s Old Boys (@Newells) September 20, 2023

Por su parte, Sharon Romero, secretaria de Newell s, agregó: "Es un torneo en el que se incentiva la presencia de público. Es lamentable, porque armamos todo para que se desarrolle con normalidad. Central estaba al tanto de que se iba a jugar con público. Ellos tomaron la decisión de no jugarlo así. Central mandó un listado de gente que iba a venir, estaban en conocimiento. Definirá el Tribunal de Disciplina".

Hernán Brest, encargado de Prevención en Espectáculos Deportivos y Eventos Masivos, declaró que "el lunes se notificó a la Liga y a los dos clubes las condiciones acordadas del operativo. Y estaban autorizados 5.500 hinchas locales, que forma parte de una idea de la Liga de que haya público en la Reserva. Se esperaron los 15 minutos reglamentarios y se suspendió el partido al no presentarse uno de los clubes. La Liga tomó la decisión. Ahora decidirán ellos cómo sigue".

Desde Newell´s entienden que, tras haber cumplido con todos los protocolos pertinentes y por el hecho de que el árbitro no fue el que suspendió el encuentro, deberían otorgarle los puntos.

La dirigencia de Central argumentó que no hubo reunión previa entre las partes para garantizar la seguridad frente a la presencia de cinco mil hinchas, a la vez que aseguó que la Municipalidad no estaba en conocimiento del evento ni la cantidad de participantes invitados al partido.

En estos momentos, las autoridades de la Liga Profesional definirán los pasos a seguir. Aunque se trabaja en la reprogramación del encuentro, el conjunto local pretende que se le dé por ganado el partido y es muy probable que el caso acabe en manos del Tribunal de Disciplina.

Además, mientras el plantel de Central emprendía el regreso, en el campo de juego, los jugadores Newell´s salieron a "jugar" el partido y sin rival a enfrentar, se quedaron cantando contra el Canalla junto con sus hinchas.

Por su parte, Rosario Central manifestó mediante un comunicado por qué no disputo el clásico: "No hubo reunión entre las partes para garantizar la seguridad que corresponde a un partido en el que se decidió, en forma unilateral, la presencia de 5 mil hinchas locales".

"Asimismo, la Municipalidad no estaba en conocimiento del evento ni de la cantidad de participantes invitados por el club al partido, por ende, no estaba habilitado el encuentro ni la cantidad de gente; no pudiendo entonces siquiera garantizar que ingresen las personas habilitadas. No se respetó el principio de reciprocidad", añadieron.

Además, compararon el accionar con el clásico anterior: "Cuando Rosario Central fue local en el predio de Arroyo Seco, se habilitó la presencia de 30 personas de cada club y que el partido se jugara sin público".

"Rosario Central no cuenta con garantías para quienes acompañen a la delegación, y para el propio plantel, en cuanto al ingreso, permanencia y egreso del lugar de disputa del encuentro. Rosario Central va a jugar el Clásico del Torneo Proyección cuando estén dadas las condiciones de seguridad para cuidar como corresponde a los equipos, las instituciones y al propio Clásico rosarino, realizando un trabajo en conjunto entre las instituciones cómo se venía llevando a cabo hasta ahora, respetando a los clubes y a su gente", sentenció.