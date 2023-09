Con partidos en todas las categorías, arranca la segunda fecha del Clausura

La segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Deportiva del Oeste arranca hoy con partidos en todas las categorías. La actividad se pone en marcha, a partir de las 12, con encuentros correspondientes a las divisiones inferiores. Además, la jornada tendrá un enfrentamiento de Primera División, que protagonizarán Deportivo Baigorrita y Academia Mascherano por la Zona C, y finalizará con cuatro choques del Senior.

La fecha continuará mañana con los partidos restantes de las categorías inferiores y de la máxima divisional.

La programación completa de hoy es la siguiente:

Inferiores:

Horario Cancha Partido Categoría Zona

12.00 Baigorrita Baigorrita – A. Mascherano Pre décima C

12.30 A. Mundos A. Mundos – Rivadavia J Décima A

12.30 Rivadavia L Rivadavia L – Independiente Décima A

12.30 Newbery Newbery – Defensa Décima B

12.30 V. Belgrano V. Belgrano – La Favela Décima B

12.30 River River – Origone Décima C

13.00 Baigorrita Baigorrita – A. Mascherano Novena C

13.30 A. Mundos A. Mundos – Rivadavia J Octava A

13.30 Rivadavia L Rivadavia L – Independiente Octava A

13.30 Newbery Newbery – Defensa Octava B

13.30 V. Belgrano V. Belgrano – La Favela Octava B

13.30 River River – Origone Sexta C

14.00 Baigorrita Baigorrita – A. Mascherano Séptima C

14.30 A. Mundos A. Mundos – Rivadavia J Sexta A

14.30 Rivadavia L Rivadavia L – Independiente Sexta A

14.30 Newbery Newbery – Defensa Sexta B

14.30 V. Belgrano V. Belgrano – La Favela Cuarta B

14.45 River River – Origone Cuarta C

15.45 A. Mundos A. Mundos – Rivadavia J Cuarta A

15.45 Rivadavia L Rivadavia L – Independiente Cuarta A

15.45 Newbery Newbery – Defensa Cuarta B

Senior:

Horario Cancha Partido Categoría Zona

17.00 A. Mundos A. Mundos – Rivadavia J Senior A

17.00 Newbery Newbery – Defensa Senior B

16.00 V. Belgrano V. Belgrano – La Favela Senior B

16.00 River River – Origone Senior C

Primera División:

Horario Cancha Partido Categoría Zona

15.30 Baigorrita Baigorrita – A. Mascherano Primera C.