Se conoció la programación para la segunda fecha del Torneo Clausura – “Hugo Ronchi”

La Liga Deportiva del Oeste dio a conocer la programación para la segunda fecha del Torneo Clausura – “Hugo Ronchi”. La actividad en Primera, Formativas y Senior comenzará mañana y culminará el domingo.

En lo que respecta a la máxima divisional, la acción comenzará mañana, a las 15.30, en Baigorrita, cuando el local reciba la visita de Academia Mascherano, que en el debut venció a Mariano Moreno por la mínima.

En tanto, los cinco encuentros restantes se producirán el domingo, a las 15.30, en simultáneo, en las canchas de Ambos Mundos, Rivadavia de Lincoln, Jorge Newbery, Villa Belgrano y River Plate.

En esta fecha, el plato fuerte de la jornada estará en El Bosque, cuando la V Azulada reciba a La Favela, que si bien perdió ante el Aviador en el debut, fue uno de los animadores del Torneo Apertura – “Mario Meoni”.

Por su parte, los encuentros correspondientes a las categorías Formativas comenzarán a desarrollarse mañana, y se extenderán durante todo el domingo. En cambio, la acción en el Senior se producirá mañana, en su totalidad. En esta jornada, BAP, Sarmiento y el Bataraz quedan libres.

La programación completa es la siguiente:

Divisiones inferiores:

Mañana:

HORARIO-CANCHA PARTIDO CATEGORÍA... ZONA

12.00-Baigorrita Baigorrita – A. Mascherano Pre décima C

12.30-A. Mundos A. Mundos – Rivadavia J Décima A

12.30-Rivadavia L Rivadavia. L – Independiente. Décima A

12.30-Newbery Newbery – Defensa Décima B

12.30-V. Belgrano V. Belgrano – La Favela Décima B

12.30-River River – Origone Décima C

13.00-Baigorrita Baigorrita – A. Mascherano .......Novena C

13.30-A. Mundos A. Mundos – Rivadavia J Octava A

13.30-Rivadavia L Rivadavia L – Independiente. Octava A

13.30-Newbery Newbery – Defensa Octava B

13.30-V. Belgrano V. Belgrano – La Favela Octava B

13.30-River River – Origone Sexta C

14.00-Baigorrita Baigorrita – A. Mascherano Séptima C

14.30-A. Mundos A. Mundos – Rivadavia J Sexta A

14.30-Rivadavia L Rivadavia L – Independiente Sexta A

14.30-Newbery Newbery – Defensa Sexta B

14.30-V. Belgrano V. Belgrano – La Favela Cuarta B

14.45-River River – Origone Cuarta C

15.45-A. Mundos A. Mundos – Rivadavia J Cuarta A

15.45-Rivadavia L Rivadavia L – Independiente Cuarta A

15.45-Newbery Newbery – Defensa Cuarta B

Domingo:

HORARIO-CANCHA PARTIDO CATEGORÍA ZONA

10.30-Baigorrita Baigorrita – A. Mascherano Décima C

10.30-A. Mundos A. Mundos – Rivadavia J Pre décima A

10.30-Rivadavia L Rivadavia L – Independiente Pre décima A

10.30-Newbery Newbery – Defensa Pre décima B

10.30-V. Belgrano V. Belgrano – La Favela Pre décima B

10.30-River River – Origone Pre décima C

11.30-Baigorrita Baigorrita – A. Mascherano Octava C

11.30-A. Mundos A. Mundos – Rivadavia J Novena A

11.30-Rivadavia L Rivadavia L – Independiente Novena A

11.30-Newbery Newbery – Defensa Novena B

11.30-V. Belgrano V. Belgrano – La Favela Novena B

11.30-River River – Origone Novena C

12.30-Baigorrita Baigorrita – A. Mascherano Sexta C

12.30-A. Mundos A. Mundos – Rivadavia J Séptima A

12.30-Rivadavia L Rivadavia L – Independiente Séptima A

12.30-Newbery Newbery – Defensa Séptima B

12.30-V. Belgrano V. Belgrano – La Favela Séptima B

12.30-River River – Origone Séptima C

13.45--Baigorrita Baigorrita – A. Mascherano Cuarta C

13.45-A. Mundos A. Mundos – Rivadavia J Quinta A

13.45-Rivadavia L Rivadavia L – Independiente Quinta A

13.45-Newbery Newbery – Defensa Quinta B

13.45-V. Belgrano V. Belgrano – La Favela Quinta B

13.45-River River – Origone Quinta C

Senior:

Mañana:

HORARIO-CANCHA PARTIDO CATEGORÍA ZONA

17.00-A. Mundos A. Mundos – Rivadavia J Senior A

17.00-Newbery Newbery – Defensa Senior B

16.00-V. Belgrano V. Belgrano – La Favela Senior B

16.00-River River – Origone Senior C

Primera División:

Mañana:

HORARIO -CANCHA PARTIDO CATEGORÍA ZONA

15.30-Baigorrita Baigorrita – A. Mascherano Primera C

Domingo:

HORARIO-CANCHA PARTIDO CATEGORÍA ZONA

15.30-A. Mundos A. Mundos – Rivadavia J Primera A

15.30-Rivadavia L Rivadavia L – Independiente Primera A

15.30-Newbery Newbery – Defensa Primera B

15.30-V. Belgrano V. Belgrano – La Favela Primera B

15.30-River River – Origone Primera C.