Sarmiento no tuvo una buena noche y cayó con Central Córdoba de Santiago del Estero

Sarmiento no tuvo una buena noche y cayó 1 a 0 con Central Córdoba de Santiago del Estero, ayer, en el estadio Eva Perón, por la cuarta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga. El Verde tuvo su primera derrota en el campeonato, perdió el invicto y jugó un flojo partido.

Por su parte, el Ferroviario se quedó con un duelo clave por la permanencia en Primera División y logró su segundo triunfo consecutivo en el certamen. Brian Farioli anotó el único gol del encuentro, a los 34 minutos del primer tiempo, mediante una volea de zurda desde la medialuna del área, producto de un dominio de los visitantes en campo rival.

El entrenador de Sarmiento, Pablo Lavallén, no realizó cambios y presentó la formación que empató ante Defensa y Justicia, en Florencio Varela. Con los mismos protagonistas en el campo, el equipo juninense no tuvo el rendimiento de las primeras tres presentaciones y le costó generar aproximaciones al arco contrario.

Central Córdoba comenzó mejor el partido en los primeros minutos y ejerció una presión alta en la salida de Sarmiento, con recuperaciones en el mediocampo de Mauro Pittón y Farioli, junto a las proyecciones en ataque del lateral izquierdo Lucas Angelini. A los 8 minutos, Lucas Gamba apareció a espaldas de Gonzalo Bettini y sacó un remate que pasó cerca del palo de José Devecchi, en la primera acción de riesgo del conjunto visitante. El mismo atacante tuvo otro tiro dentro del área que el arquero envió al córner.

De ese tiro de esquina, el Ferroviario contó con otra acción clara de gol. Un remate de Sebastián Valdez, frente al arco, y que Diego Calcaterra alcanzó a desviar. Nuevamente, luego de un córner, Devecchi se lució con una doble atajada, primero con un cabezazo de Gustavo Canto y después con el rebote de Gamba en la misma jugada.

Los visitantes avisaron y estuvieron más cerca del arco rival durante todo el encuentro y así llegaron al gol en el minuto 34. Angelini envió un centro al área, desde el sector izquierdo, para Cristhian Ocampos que disputó el balón entre Juan Insaurralde y Franco Paredes. El delantero ganó en la altura y el rebote quedó en la medialuna del área, donde Farioli apareció y sacó un zurdazo pegado al palo para poner el 1 a 0.

Sarmiento no le encontró la vuelta y no supo romper la línea defensiva que planteó Central Córdoba. Además, en los minutos finales del primer tiempo, Lisandro López se lesionó y no logró hacer ser productivo en los minutos que quedaban de juego.

En tiempo de descuento, el arquero visitante Matías Mansilla sacó una pelota que se metía en el ángulo tras un remate de Alan Marinelli, desviado por Paredes. Lavallén introdujo dos modificaciones para el segundo tiempo. Joaquín Gho y Agustín Fontana ingresaron por Gonzalo Bettini y López, pero los cambios no le dieron resultado al DT del Verde, que además mandó a la cancha a Manuel Mónaco en reemplazo de Sergio Quiroga.

A pesar de jugar con un esquema y futbolistas más ofensivos, el equipo local no encontró pases del mediocampo hacia adelante, perdió rápido la pelota y, a veces, quedó mal parado en defensa. Insaurralde pasó más tiempo con el balón que los jugadores del último tercio.

Los dirigidos por Omar de Felippe se mantuvieron firmes en defensa, se replegaron y manejaron los tiempos, incluso tuvieron alguna chance más para aumentar la ventaja a través del ingresado Luis Miguel Rodríguez. Con algunos pocos destellos de calidad, el "Pulga", de 38 años, entró para mantener la posesión de la pelota y ejecutar una serie de pases que casi terminan en el segundo tanto de la visita.

Desde el juego, el Verde no le encontró la vuelta a Central Córdoba y no desplegó el mismo rendimiento colectivo que en las primeras tres presentaciones pero, dentro de cuatro días, buscará recuperarse en su visita a Lanús para continuar en los puestos de arriba de la Zona B.