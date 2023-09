La Liga del Oeste dio a conocer la programación para el arranque del Clausura – “Hugo Ronchi”

La Liga Deportiva del Oeste dio a conocer la programación para la primera fecha del Torneo Clausura – “Hugo Ronchi”. La actividad comenzará mañana, con partidos en Primera División, Formativas y Senior.

Rivadavia de Junín y Rivadavia de Lincoln darán el puntapié inicial mañana en la máxima divisional, mientras que los cinco encuentros restantes se producían el domingo, en las canchas de BAP, Villa Belgrano, Ambos Mundos, Mariano Moreno y Deportivo Baigorrita. Además, la acción en las categorías Formativas también comienza mañana, y se extenderá durante los dos días del fin de semana. En tanto, la actividad en el Senior se producirá mañana, con cuatro cotejos.

Por su parte, el acto inaugural del certamen se llevará a cabo en las instalaciones de Baigorrita, el domingo, a las 15.15, en la previa al duelo de Primera. Diferentes directivos de la Liga del Oeste y del club dirán presentes en el acto que pondrá en marcha el Clausura.

En esta fecha, al ser un certamen con tres Grupos (A, B y C), Independiente, Origone y Defensa Argentina quedan libres.

La programación completa es la siguiente:

Divisiones inferiores:

Mañana:

Horario Cancha Partido Categoría Zona

10.30 Rivadavia J Rivadavia J – Rivadavia L Pre décima A

11.00 Baigorrita Baigorrita – River Plate Décima C

11.30 Rivadavia J Rivadavia J – Rivadavia L Novena A

12.00 Baigorrita Baigorrita – River Plate Octava C

12.30 BAP BAP – Ambos Mundos Décima A

12.30 V. Belgrano Sarmiento – V. Belgrano Décima B

12.30 Ambos Mundos La Favela – J. Newbery Décima B

12.30 M. Moreno M. Morena – A. Mascherano Décima C

12.30 Rivadavia J Rivadavia J – Rivadavia L Séptima A

13.00 Baigorrita Baigorrita – River Plate Sexta C

13.30 BAP BAP – Ambos Mundos Octava A

13.30 V. Belgrano Sarmiento – V. Belgrano Octava B

13.30 Ambos Mundos La Favela – J. Newbery Octava B

13.30 M. Moreno M. Morena – A. Mascherano Octava C

13.45 Rivadavia J Rivadavia J – Rivadavia L Quinta A

14.15 Baigorrita Baigorrita – River Plate Cuarta C

14.30 Ambos Mundos La Favela – J. Newbery Cuarta B

14.30 BAP BAP – Ambos Mundos Sexta A

14.30 V. Belgrano Sarmiento – V. Belgrano Sexta B

14.30 M. Moreno M. Morena – A. Mascherano Sexta C

15.45 BAP BAP – Ambos Mundos Cuarta A

15.45 V. Belgrano Sarmiento – V. Belgrano Cuarta B

15.45 M. Moreno M. Morena – A. Mascherano Cuarta C

Domingo:

Horario Cancha Partido Categoría Zona

10.30 BAP BAP – Ambos Mundos Pre décima A

10.30 V. Belgrano Sarmiento – V. Belgrano Pre décima B

10.30 Ambos Mundos La Favela – J. Newbery Pre décima B

10.30 M. Moreno M. Morena – A. Mascherano Pre décima C

11.30 BAP BAP – Ambos Mundos Novena A

11.30 V. Belgrano Sarmiento – V. Belgrano Novena B

11.30 Ambos Mundos La Favela – J. Newbery Novena B

11.30 M. Moreno M. Morena – A. Mascherano Novena C

11.45 Baigorrita Baigorrita – River Plate Pre décima C

12.30 Rivadavia J Rivadavia J – Rivadavia L Décima A

12.30 BAP BAP – Ambos Mundos Séptima A

12.30 V. Belgrano Sarmiento – V. Belgrano Séptima B

12.30 Ambos Mundos La Favela – J. Newbery Séptima B

12.30 M. Moreno M. Morena – A. Mascherano Séptima C

12.45 Baigorrita Baigorrita – River Plate Novena C

13.30 Rivadavia J Rivadavia J – Rivadavia L Octava A

13.45 BAP BAP – Ambos Mundos Quinta A

13.45 V. Belgrano Sarmiento – V. Belgrano Quinta B

13.45 Ambos Mundos La Favela – J. Newbery Quinta B

13.45 M. Moreno M. Morena – A. Mascherano Quinta C

13.45 Baigorrita Baigorrita – River Plate Séptima C

14.30 Rivadavia J Rivadavia J – Rivadavia L Sexta A

15.45 Rivadavia J Rivadavia J – Rivadavia L Cuarta A

Senior:

Mañana:

Horario Cancha Partido Categoría Zona

16.00 Ambos Mundos La Favela – Jorge Newbery Senior B

16.00 Baigorrita D. Baigorrita – River Plate Senior C

17.00 BAP BAP – Ambos Mundos Senior A

17.00 Villa Belgrano Sarmiento – Villa Belgrano Senior B

Primera División:

Mañana:

Horario Cancha Partido Categoría Zona

15.30 Rivadavia J Rivadavia J – Rivadavia L Primera A

Domingo:

Horario Cancha Partido Categoría Zona

15.30 Moreno M. Moreno – A. Mascherano Primera C

15.30 BAP BAP – Ambos Mundos Primera A

15.30 Villa Belgrano Sarmiento – Villa Belgrano Primera B

15.30 Ambos Mundos La Favela – Jorge Newbery Primera B

15.30 Baigorrita D. Baigorrita – River Plate Primera C.