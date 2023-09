Mariano Moreno y Academia Mascherano abren el Torneo Clausura – “Hugo Ronchi”

El Torneo Clausura – “Hugo Ronchi” de la Liga Deportiva del Oeste se pone en marcha esta tarde, cuando Mariano Moreno recibe a Academia Mascherano, desde las 15.30, en el estadio Raúl Vasco Barcelona.

El Bataraz buscará mejorar su performance en el certamen doméstico, ya que en el Apertura – “Mario Meoni” culminó en la novena colocación, con 18 unidades.

Por su parte, el elenco de Lincoln finalizó en la sexta ubicación, con 21 puntos, producto de seis victorias, tres empates y cinco caídas. Además, la actividad en la máxima divisional continuará mañana, con los cinco encuentros restantes. En esta fecha, Independiente, Origone y Defensa Argentina quedan libres. También mañana, se desarrollará el acto inaugural del Clausura, a las 15.15, en las instalaciones de Deportivo Baigorrita, donde dirán presente los directivos de la Liga del Oeste.

Por otro lado, hoy, comenzará la actividad en las Formativas y lo mismo sucederá con el Senior.

La programación para hoy es la siguiente:

Divisiones inferiores:

Hoy:

Horario Cancha Partido Categoría Zona

10.30 Moreno M. Moreno – A. Mascherano Pre décima C

11.00 Baigorrita D. Baigorrita – River Plate Décima C

11.30 Moreno M. Moreno – A. Mascherano Novena C

12.00 Baigorrita D. Baigorrita – River Plate Octava C

12.30 Rivadavia J Rivadavia J – Rivadavia L Décima A

12.30 BAP BAP – Ambos Mundos Décima A

12.30 Villa Belgrano Sarmiento – Villa Belgrano Décima B

12.30 Ambos Mundos La Favela – Jorge Newbery Décima B

12.30 Moreno M. Moreno – A. Mascherano Séptima C

13.00 Baigorrita D. Baigorrita – River Plate Sexta C

13.30 Rivadavia J Rivadavia J – Rivadavia L Octava A

13.30 BAP BAP – Ambos Mundos Octava A

13.30 Villa Belgrano Sarmiento – Villa Belgrano Octava B

13.45 Moreno M. Moreno – A. Mascherano Quinta C

14.15 Baigorrita D. Baigorrita – River Plate Cuarta C

14.30 Rivadavia J Rivadavia J – Rivadavia L Sexta A

14.30 BAP BAP – Ambos Mundos Sexta A

14.30 Villa Belgrano Sarmiento – Villa Belgrano Sexta B

14.30 Ambos Mundos La Favela – Jorge Newbery Cuarta B

15.45 Rivadavia J Rivadavia J – Rivadavia L Cuarta A

15.45 BAP BAP – Ambos Mundos Cuarta A

15.45 Villa Belgrano Sarmiento – Villa Belgrano Cuarta B

16.30 Ambos Mundos La Favela – Jorge Newbery Octava B

Senior:

Hoy:

Horario Cancha Partido Categoría Zona

16.00 Ambos Mundos La Favela – Jorge Newbery Senior B

16.00 Baigorrita D. Baigorrita – River Plate Senior C

17.00 BAP BAP – Ambos Mundos Senior A

17.00 Villa Belgrano Sarmiento – Villa Belgrano Senior B

Primera División:

Hoy:

Horario Cancha Partido Categoría Zona

15.30 Moreno M. Moreno – A. Mascherano Primera C.