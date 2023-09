Con la mente puesta en Defensa y Justicia, Sarmiento continúa con los entrenamientos

Sarmiento sigue con las prácticas en el Centro de Alto Rendimiento, donde prepara el duelo ante Defensa y Justicia, que se llevará a cabo el domingo, desde las 14, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, por la tercera fecha de la zona B de la Copa de la Liga.

El plantel del Verde regresó a las prácticas el pasado martes, luego de la histórica victoria ante Boca, y comenzó a preparar el duelo ante el Halcón, que será el primer compromiso de Pablo Lavallén en condición de visitante como DT del elenco de Junín. Además, el choque ante el conjunto comandado por Julio Vaccari, que accedió a la semifinal de la Copa Sudamericana tras eliminar a Botafogo de Brasil, será importante para continuar por la senda del triunfo, ya que el equipo juninense encadena dos victorias al hilo y es uno de los líderes de la zona B del certamen doméstico, con puntaje perfecto.

El entrenador de Sarmiento, Lavallén, cuenta con todo el plantel a disposición para visitar a Defensa, ya que Franco Paredes y Alan Marinelli, de buenas actuaciones ante Tigre y el Xeneize, volvieron a entrenarse sin problemas con el equipo. Ambos futbolistas se habían retirado del último partido con diferentes golpes. Sin embargo, están a las órdenes del DT del Verde y serán de la partida ante el Halcón. Tanto Paredes, como Marinelli, tienen altas chances de ser titular el domingo.

No obstante, el que no será de la partida es Nahuel Gallardo. El defensor vio la tarjeta roja luego del encuentro ante el club de La Ribera, junto con Lucas Blondel, tras protagonizar un tumulto. El tribunal de disciplina aún no dio a conocer la sanción que recibirá el ex futbolista de River.

En tanto, el único refuerzo que aún no pudo debutar con la camiseta del Verde es Facundo Ferreyra. El experimentado delantero, que llegó desde Argentinos Juniors, viene con una molestia muscular y está en la etapa final de la recuperación, en caso de no formar parte de la nómina de convocados para visitar al Halcón, el “Chuky” estaría ante Central Córdoba, por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional, en Junín.

El elenco de Florencio Varela, por su parte, viene de empatar ante Platense (0 a 0), y, entre semana, logró el boleto a la semifinal de la Sudamericana, por eso, el DT, Vaccari, pondría un mix de titulares y suplentes. Además, Defensa y Justicia tiene un partido menos, ya que no pudo jugar su primer encuentro, ante Godoy Cruz, debido a las tormentas que impidieron que el conjunto mendocino pueda viajar de manera aérea.

La semana de entrenamientos para el conjunto juniense terminará mañana, en el estadio, y luego viajará rumbo a Florencio Varela, donde aguardará el duelo con el Halcón. Luego de este compromiso, el entrenador de Sarmiento tendrá un poco más de diez días para trabajar con tranquilidad y sin competencia, ya que el certamen doméstico tendrá un párate por el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Esto le permitirá a Lavallén aceitar la idea de juego que intenta plasmar en su equipo. Desde su llegada, a principios de agosto, el DT solo tuvo un poco más de dos semanas de pretemporada. Además, podrá recuperar a los jugadores que se encuentran entre algodones.

Cerró el mercado de pases

El mercado de pases en el fútbol argentino cerró, ayer, a las 20, y ningún equipo podrá incorporar jugadores, a menos que venda o preste futbolistas al extranjero. En un principio, el libro iba a culminar el 17 de agosto, pero se decidió que el mercado se extienda por dos semanas más.

En este libro, el Verde sumó a ocho futbolistas (Fernando Monetti, Franco Paredes, Diego Calcaterra, Maico Quiroz, Facundo Ferreyra, Alan Marinelli, Nahuel Gallardo y Agustín Fontana). Sin embargo, en caso de vender o dar a préstamo a algún jugador del mercado extranjero, tendrá la posibilidad de incorporar hasta el 12 de septiembre.

Por otro lado, el conjunto de Junín sufrió las bajas de Emiliano Méndez (Racing de Uruguay) y Javier Toledo (Colón de Santa Fe). Además, a principios de julio, Sebastián Meza (Huracán) y Franco Quinteros (Banfield) regresaron a sus equipos, ya que se encontraban a préstamo en el elenco juninense. En tanto, Luciano Gondou, el goleador en la era de Israel Damonte, fue vendido a Argentinos Juniors.

Por su parte, otra de las bajas que sufrió Sarmiento fue el DT Damonte, quien dio un paso al costado luego de la finalización de la Liga Profesional. Su lugar lo ocupó Pablo Lavallén, quien firmó contrato por 18 meses.