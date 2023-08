Juan Benítez, uno de los artífices principales de la histórica victoria del Verde sobre Boca

Corría noviembre de 1982, más precisamente el 28, cuando Junín se paralizó con el cruce entre Sarmiento y Boca. Aquella tarde, el Verde logró un resultado histórico tras superar al Xeneize por 2 a 1, en el Torneo Metropolitano.

El elenco de Junín, por aquella época, atravesaba momentos difíciles, tanto deportivos como institucionales. Sin embargo, a base de sudor y sacrifico, logró quedarse con una victoria que ingresó en las páginas doradas del club.

El partido comenzó siendo esquivo para el conjunto juninense, ya que a los 14 minutos del primer tiempo, José Orlando Berta, desde afuera del área, abrió el marcador para el Xeneize, que entre sus filas tenía a Hugo Gatti, Oscar Ruggeri y Ricardo Gareca (este último con pasado en el Verde, donde marcó 13 goles en 33 partidos en el Metropolitano de 1981).

Cuando el reloj marcaba 26 minutos de juego en el Eva Perón, que se vio desbordado por la cantidad de público que se acercó para presenciar el encuentro, Juan Carlos Benítez, arquero de Sarmiento, derribó dentro del área al “Tigre” Gareca y el árbitro del partido, Carlos Espósito, no dudó y sancionó la pena máxima.

El encargado de ejecutar el penal fue Ariel Krasouski, pero enfrente estaba “El Chino”, que se agigantó y le contuvo el tiro al volante Xeneize. El Verde aprovechó el envión anímico y, cinco minutos después, Daniel Ángel Cano empardó el cotejo en Junín. Y a los 38, Alberto Daniel Lamolla marcó el 2 a 1 definitivo. A días de un nuevo encuentro entre Sarmiento y Boca - el décimo en el historial - Benítez, uno de los máximos responsables de la única victoria del Verde sobre el Xeneize, habló con Democracia y recordó la hazaña del 28 de noviembre de 1982.

“En aquel momento, las cosas no estaban fáciles para Sarmiento, venía de un proceso complicado. La temporada se encaró con lo que se tenía”, indicó. “Pasaron muchas cosas, buenas y malas. En el medio, llegó la oportunidad de jugar contra Boca. La verdad que fue una tarde brillante”, contó. “El Chino”, que estuvo dos años defendiendo el arco del Verde, se refirió a la importancia del triunfo y aseguró que “ese partido cambió mi destino”.

“La gente de Junín no se va a olvidar nunca de ese partido. Para mí fue brillante. Además, después del encuentro, me enteré que Carlos Bilardo me estaba siguiendo para llevarme a Estudiantes de La Plata. Ese partido cambió mi destino”, expresó. El exarquero del elenco juninense contó cómo fue el desarrollo del encuentro que se disputó en el Eva Perón, correspondiente a la fecha 26 del campeonato.

“Cuando comenzamos perdiendo, nos mirábamos y pensábamos que éramos boleta”, señaló. “De a poco fuimos mejorando y Boca demostró algunas falencias que supimos aprovechar”, remarcó.

“Me acuerdo que el estadio de Sarmiento estaba muy lleno, era impresionante”, rememoró. Benítez recordó cómo llegó el Verde al encuentro ante el elenco comandado por Carmelo Faraone, y sostuvo que “sabíamos que estábamos ante una gran oportunidad”.

“En aquel momento, veníamos de una racha positiva, acompañada de buenos rendimientos individuales. Sabíamos que teníamos que dejar todo en la cancha”, aseguró. “Nosotros sabíamos que estábamos ante una gran oportunidad, la gente se merecía una alegría. Concentramos en Los Toldos y en el viaje al Eva Perón iba arengando al equipo”, contó.

El guardameta, que luego siguió su camino en Estudiantes de La Plata, se refirió a su paso por Sarmiento. “La experiencia con Sarmiento fue hermosa, siempre le voy a estar agradecido a la gente que confió en mí”, comentó.

“Sarmiento fue una puerta al deseo de toda mi vida y se merece lo mejor. Me emociono al hablar del Verde”, expresó. “El Chino” aseguró que “ojalá, el domingo, después del partido, pueda decir ´el Verde le ganó a Boca otra vez´”.

El arquero habló sobre su salida del elenco juninense, que se dio a fines de 1982, luego de que el Verde perdiera la categoría, y afirmó que “yo no me quería ir”. “A fines del 82´, Guillermo Sanguinetti, que hacía poco había asumido como presidente, me dijo que no me podían sostener más”, indicó. “Yo no me quería ir de Sarmiento, pero el club le debía plata a Deportivo Italiano. Me quedé enojado cuando descendimos, quería ascender de nuevo con el Verde”, manifestó.

Por último, Benítez contó el deseo que tiene de dirigir al Verde. “Ojalá algún día pueda volver a Sarmiento y devolverle todo lo que me dio. Lo dirigiría con gusto, mi paso por ahí fue inolvidable”.

En la actualidad, el histórico arquero es entrenador de Juventud Unida, equipo que milita en la cuarta división del fútbol argentino. Además, el pasado 15 de mayo, “El Chino” abrió una escuela para arqueros en el predio “La Tercera”, ubicado en Moreno.