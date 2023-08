El plantel de Sarmiento continúa con las prácticas de cara al debut ante Tigre

Sarmiento sigue con los entrenamientos de cara al debut en la Copa de la Liga, que comenzará el domingo para el Verde, a las 16, cuando reciba a Tigre, en el estadio Eva Perón. El plantel de Pablo Lavallén se prepara para un nuevo comienzo, con la misión de sumar para escarpar de la zona baja de la tabla de promedios y con el sueño de escalar posiciones para luchar por un lugar en copas internacionales.

Para el debut ante el Matador, Lavallén no podrá contar con Juan Kaprof, ya que el delantero sufrió una lesión en su codo, la semana pasada, y tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. Además, Alejandro Donatti, con una molestia en su pubis, será evaluado durante los próximos días para ver si llega para el comienzo del certamen doméstico. En cuanto a altas, Facundo “Chuky” Ferreyra y Maico Quiroz ya se encuentran bajo las órdenes del entrenador del elenco juninense, al igual que Fernando Monetti y Franco Paredes, que sumaron minutos en el segundo amistoso ante Rosario Central.

El Verde se entrenará hoy, por la mañana, en el estadio, donde Lavallén comenzará a diagramar el equipo que recibirá al Matador de Victoria. Además, la semana de prácticas culminará el sábado en el Eva Perón.

Luego del último entrenamiento, el plantel del elenco juninense se reunirá en el hotel Piedramora, donde aguardarán el choque ante el equipo comandado por Juan Manuel Sara.

Mercado de pases

Durante las últimas horas, Emiliano Méndez, que tenía contrato con Sarmiento hasta fin de año, seguirá su carrera en Racing de Uruguay.

El mediocampista, que había arribado al cuadro de Junín en enero del 2022, se despidió del Verde a través de un posteo en Instagram, donde expresó que “solo me quedan palabras de agradecimiento, estos 18 meses he sido muy feliz”.

Por otra parte, Federico Andueza, que la semana pasada había interrumpido su préstamo con Junior de Barranquilla, firmó, ayer, su vínculo con Liverpool de Uruguay. Por su parte, el Verde no se retira del mercado de pases, que finaliza el 30 de agosto, ya que la dirigencia quiere seguir reforzando la delantera, y el nombre apuntado es el de Alan Marinelli, atacante de Rosario Central.

Formato de la Copa de la Liga

La Copa LPF 2023 definirá qué equipos perderán la categoría y cuáles se clasificarán a las copas internacionales. El torneo se jugará en dos zonas de 14 equipos cada uno: el formato de la competencia será de todos contra todos, en una sola rueda de partidos y en el fecha 7 se llevará a cabo el interzonal con los clásicos.

El certamen comienza hoy, y se llevará a cabo hasta el 17 de diciembre, cuando se determinarán los descensos - uno por promedios y otro por la tabla anual, que incluye los puntos conseguidos en el primer semestre- y las clasificaciones a las copas.

La Zona A la integran Vélez Sarsfield, Barracas Central, Argentinos Juniors, River Plate, Arsenal, Instituto, Rosario Central, Atlético Tucumán, Huracán, Banfield, Gimnasia y Esgrima La Plata, Talleres Independiente y Colón.

La B la conforman Sarmiento, Tigre, Boca Juniors, Platense, Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Newell´s Old Boys, Central Córdoba, Lanús, San Lorenzo, Belgrano, Estudiantes, Unión y Racing.

Los cuatro primeros equipos de cada zona disputarán los cuartos de final en un partido único, en el estadio del club mejor ubicado, de la siguiente manera:

Partido 1: 1° zona A vs 4° zona B; Partido 2: 1° zona B vs 4° zona A; Partido 3: 2° zona A vs 3° zona B y Partido 4: 2° zona B vs 3° zona A. Las semifinales se jugarán en la semana del 10 de diciembre y la final será el 17 del mismo mes en un estadio neutral. A diferencia de las instancias anteriores, que se definirán por penales en caso de empate, en el encuentro decisivo habrá alargue, y, sigue la igualad se mantiene, el campeón se definirá desde los doce pasos.

El ganador de la Copa de la Liga se enfrentará con River por el Trofeo de Campeones: en caso de volver a alzar el trofeo el Millonario, su rival saldrá de un duelo entre los segundos de cada certamen del 2023.