Lucas Beltrán se despidió de River y jugará en Fiorentina

El delantero Lucas Beltrán se despidió de River y partió desde el Aeropuerto de Ezeiza rumbo a Italia para incorporarse al plantel de Fiorentina, que compró la totalidad de su ficha a cambio de 20 millones de euros.

"Todavía estoy tratando de digerir la eliminación, que fue muy tempranera y algo que no esperábamos. Pero tengo esta oportunidad que quería aprovechar", destacó el cordobés.

Además puntualizó que el vestuario estaba golpeado luego de la derrota por penales en los octavos de final de la Copa Libertadores: "Para nosotros era muy importante pasar de fase, como lo marca la historia de la institución. Ahora los chicos lo harán de la mejor manera. Son excelentes personas y hay un gran cuerpo técnico. No van a tener dificultades para lo que viene".

"Pasó todo muy rápido. Hace un año y medio estaba en Colón, fue un gran paso para mí ir hacia ahí. Después me tocó volver y tanto Marcelo (Gallardo) como Martín (Demichelis) me dieron confianza. Crecí un montón, creo que soy un jugador diferente. Los momentos están para aprovecharlos y es lo que pienso hoy", afirmó sobre sus emociones en esta despedida.

Por otra parte, Beltrán le dejó un mensaje a los hinchas de River y dejó en claro que un futuro le gustaría volver a vestir la camiseta del club con la que logró dos títulos.

"Ayer pensaba cuando me tocó venir desde Córdoba. Son muchas cosas que uno dejó de lado. A los hinchas les agradezco el apoyo que tuvieron con nosotros. Estoy seguro que lo van a seguir haciendo con mis compañeros. No me pude despedir bien de los chicos y de la gente. Me hubiera gustado que fuera en el Monumental. Fue todo muy rápido".

Además, se animó a hablar sobre el interés de la selección de Italia para una próxima convocatoria: "Pienso dejar que las cosas pasen, como lo he hecho hasta ahora. Ahora me sumaré allá y después tomaré la decisión. La Selección Argentina tiene algo especial".

A modo de cierre, Beltrán declaró que, aunque no está en su cabeza en este momento, le gustaría regresar al club en un futuro: "Cumplí el sueño de salir campeón con River. En este momento no me sale pensar en un regreso, pero en el futuro me encantaría tener la posibilidad de volver".