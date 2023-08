Luciano Sánchez habló luego de la lesión que sufrió ante Fluminense

El defensor de Argentinos Juniors, Luciano Sánchez, habló a la salida del Sanatorio Finocchieto, donde fue dado de alta tras la terrorífica lesión que le provocó el astro brasileño Marcelo, y aclaró que "fue sin intención".

Este miércoles, el futbolista, de 29 años, fue dado de alta en el Sanatorio Finocchieto, donde pasó la noche tras la luxación de rodilla completa que sufrió por parte del ex jugador del Real Madrid y que lo dejará entre ocho y doce meses fuera de las canchas.

A la salida de la institución médica, el oriundo de Guaymallen habló y aclaró que fue una jugada desafortunada: "Marcelo me escribió, sé que fue sin intención, fue una mala jugada. Me pidió disculpas porque se sentía mal, me buscó en el vestuario. Eso demuestra lo que es él como persona".

Luego, el ex lateral de Independiente Rivadavia de Mendoza contó como continuará el proceso de recuperación para volver al campo de juego lo antes posible: "Hay que hacer unos estudios más y determinar cómo es el proceso de operación. Sé que voy a volver más fuerte y voy a estar pronto nuevamente en la cancha. Ya he sufrido algunas lesiones y está es una más de la cual voy a salir adelante".

La jugada de la lesión

En la noche de martes en la Paternal, el "Bicho" ganaba 1 a 0 y el "Flu" buscaba empatar el partido de ida de los octavos de final de Copa Libertadores.

Corrían 13 minutos cuando Marcelo encaró a la defensa del local con pelota dominada, el defensor de Argentinos intentó seguir la gambeta del lateral brasileño, pero se trabó con su pierna derecha en el suelo y dobló mal la articulación que le causó una durísima lesión.

A través de sus redes sociales, quién jugó 15 años en el Real Madrid le envió fuerzas a Luciano Sánchez, después de la dura lesión. El brasileño se mostró conmovido por tener responsabilidad en la jugada que marginará de la cancha al futbolista del equipo de Gabriel Milito por largo rato.