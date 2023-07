Martín Demichelis: "Somos justos merecedores de este título"

El entrenador de River, Martín Demichelis, celebró hoy la obtención de la Liga Profesional y sostuvo que tanto el cuerpo técnico como sus dirigidos son "justos merecedores" del título, aunque destacó que "la historia del club demanda volver a empezar rápidamente".

Demichelis comenzó enviando sus condolencias al lateral Elías Gómez, debido a que fallecieron su madre y su hermana en un accidente automovilístico este domingo: "Son sensaciones encontradas. Una persona está por encima de cualquier resultado futbolístico. Él es parte de esta hermosa familia", expresó.

En cuanto a lo deportivo, señaló: "Lo que se vio en el campo fue lo que quisimos reflejar. Hay un gran equipo de jugadores, esa comunicación energética con el hincha de River. Estamos más que agradecidos porque fue un escenario inolvidable, estamos muy felices de haber coronado. La historia de este club demanda volver a empezar".

"Íbamos a necesitar ocho o diez partidos para adaptarnos. Hicimos una muy buena pretemporada, los amistosos sirvieron para una gran preparación. Arrancamos con un 4-3-3 pero tuvimos que amoldarnos. Nos fuimos acomodando y a partir de la octava fecha empezamos a ser los primeros. Los demás equipos entendieron que estábamos preparados y marcamos el ritmo del torneo", continuó el técnico.

En cuanto a su ciclo, manifestó: "No era fácil volver, pero entendí que si River se decidía por nosotros era el momento. Me sentía con la seguridad de asumir el cargo. Se puede ganar, perder o empatar, pero a veces no depende de uno. Los protagonistas son los jugadores. Con mi mujer decidimos venir entre los dos".

"Como vivimos en un país donde somos todos opinólogos del fútbol siempre va a quedar a debate si el campeón es el mejor. Nosotros marcamos el ritmo desde la octava fecha. Ganamos partidos claves, que teníamos que ganar, con supremacía. No es casual que termináramos a siete puntos. Somos justos merecedores de este título", añadió.

Por otra parte, Demichelis fue consultado por la situación del mediocampista Enzo Pérez: "No me asusta el DNI. Él se ganó el derecho a decidir hasta cuando va a jugar en River. Por ahora lo veo trabajando bien después de ese parate que tuvo. Lo veo disfrutando con sus compañeros".

Otro de los que habló este lunes junto a Demichelis fue Javier Pinola, uno de los integrantes del cuerpo técnico: "Cuando hablábamos con Martín lo notaba muy convencido. Cuando hablás con alguien así, no hay mucho más para decir. Le comenté con qué calidad humana se iba a encontrar. Le dije que iba a tener un gran grupo humano, que lo iba a ayudar día a día. El compromiso y el sacrificio iba a estar", dijo el ex defensor.

Además, se refirió a su transición al cambiar de rol en River: "El respeto siempre estuvo y los jugadores me dieron el lugar para poder hablarles a la hora de dar un consejo. Puede parecer cómico, pero no me costó para nada. Cuando la carrera se termina, se termina. Me compenetré 100 por ciento en este nuevo desafío".