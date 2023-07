Mateo Retegui habló sobre su foto con los dirigentes de River

El delantero de Tigre, Mateo Retegui, aclaró por qué apareció en una foto junto a dirigentes de River y, si bien sostuvo que quedó "en medio de una reunión en la que no tenía nada que ver", pidió disculpas a los hinchas de Boca y a los del conjunto de Victoria.

Retegui habló de la imagen que se viralizó días atrás, en la que se lo ve junto a su representante, Hernán Berman, al manager de River, Enzo Francescoli, y al vicepresidente de la institución de Núñez, Matías Patanian.

"Quedé en el medio de una reunión en la que no tenía nada que ver. Estaba almorzando con Hernán Berman y se ve que tenía una reunión después con Enzo Francescoli y Matías Patanian, que los saludé por respeto, pero esa reunión no era por mí. Quedé un poco expuesto", expresó Retegui.

Tras los rumores, remarcó: "Yo no estoy cerca de River ni nada por el estilo. Sí quiero pedir disculpas a la gente de Boca y de Tigre, por si se lo tomaron mal".

En cuanto a su futuro, el atacante manifestó: "Veremos qué pasa. Hoy estoy mentalizado en Tigre y cuando toque irse, yo lo avisaré. Por el momento no sé nada y trato de evitar saber porque no quiero ilusionar a nadie y no quiero decir nada. Cuando lo sepa lo diré".

El entrenador de Tigre, Juan Manuel Sara, también se refirió a la situación del goleador del equipo, quien le dio el triunfo al elenco de Victoria ante Instituto y acumula 11 tantos en la Liga Profesional.

"Se tiene que ir por la puerta grande si es que le toca hacerlo. Ha hecho un par de temporadas muy buenas y los últimos partidos obviamente de la cabeza es difícil que se concentre, pero para nosotros es un jugador fundamental. Es bueno que haya vuelto al gol porque lo necesitábamos", señaló Sara en conferencia de prensa.