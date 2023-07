Paolo Guerrero rescindió su contrato con Racing

Paolo Guerrero rescindió su vínculo con Racing, luego de permanecer apenas durante seis meses, en los que tuvo un cortocircuito con el entrenador Fernando Gago y no sumó los minutos que pretendía.

Una de las principales razones por las que el destacado futbolista peruano decidió aceptar la propuesta de Racing, fue porque entendió que allí iba a tener los minutos que necesitaba para recuperar su mejor versión tras dejar en el pasado la lesión que aquejaba en la rodilla.

Sin embargo, luego de casi seis meses, la falta de oportunidades lo llevó a negociar con los directivos de la "Academia" la rescisión de su contrato, la misma que se finiquitó este jueves tras una breve reunión.

Paolo Guerrero 🇵🇪 se desvinculó de Racing de común acuerdo con el club. En el día de mañana se firmará la correspondiente rescisión contractual ✍🏻



Te agradecemos por tu calidad humana y profesional y tu compromiso permanente al servicio del equipo 🫶🏻



¡Te deseamos éxitos,…

En ese sentido, Guerrero tuvo una reunión con Víctor Blanco, presidente del club, y definió su salida por mutuo acuerdo. Automáticamente tras haberle puesto fin a su paso por el fútbol argentino, el atacante de 39 años fue al predio de Racing a retirar sus cosas y se despidió de algunos de sus compañeros que estaban cerca del vestuario. No tardó mucho y luego se marchó en su vehículo.

El delantero de la selección de Perú se marchará a su vivienda en Río de Janeiro y por ahora no tiene un destino claro en cuanto a su carrera futbolística.

"El hecho de que Racing esté buscando un delantero a él no le cayó bien, teniendo en cuenta que no estaba sumando los minutos que él quería, asimismo, se veía cada vez más afuera que adentro en la once titular. Todavía no tiene un destino asegurado en cuanto a un club. Hay un montón de cosas que terminaron sumando que esto se acelere", explicaron.

Los números de Paolo Guerrero en Racing

Guerrero fue anunciado como fichaje de Racing a finales de enero de este año, luego de que estuviera libre tras no renovar con el Avaí. Los de Avellaneda sumaron al peruano al proyecto deportivo de Gago, teniendo como principal objetivo pelear por el título de la Copa Libertadores, algo que sedujo al delantero.

Sin embargo, con el correr de los meses fue perdiendo el poco protagonismo que en algún momento tuvo y nunca se llegó a ganar la titularidad. El atacante de 39 años solo sumó 22 partidos entre Liga Profesional, Copa Argentina y Libertadores, en donde marcó 3 goles y sirvió 2 asistencias. Todo esto en 848 minutos disputados.