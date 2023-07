Menotti considera que Messi puede jugar el próximo Mundial

César Menotti elogió al astro argentino Lionel Messi y consideró que está en condiciones de disputar el próximo Mundial.

"Físicamente, técnicamente y por edad, Messi puede jugar tranquilamente el próximo Mundial, porque es muy sano, se entrena y se cuida mucho. Está impecable, no tuvo lesiones. Vivió el fútbol con mucho respeto hacia su salud. Si yo tendría 36 años y fuera él, ¿Sabés cómo juego hasta los 40?", expresó el director general de Selecciones Nacionales de la AFA.

Y agregó: "Después habrá que ver su estado de ánimo, por ahí quiere disfrutar un poco más su libertad", aseguró Menotti.

Además, el ex DT de 84 años marcó que le gustaría ver al astro argentino en un equipo donde puede disfrutar del fútbol, en tanto que expresó que se quedó con las ganas de que arribe al Barcelona.

"Hubiese sido muy atractivo ver a Xavi (Hernández) dirigiendo a Messi, que fueron compañeros", añadió.

Por último, Menotti elogió al flamante jugador del Inter de Miami: "Messi, donde vaya, siempre tendrá libertad de acción, aunque no se gane, él siempre juega bien. Nunca lo vi jugar ni regular. Es más fácil ser Messi que no serlo, no por todo lo que lo rodea, sino por lo feliz de hacer lo que te gusta y hacerlo como lo hizo", reflexionó.