El entrenador Mauricio Pochettino comenzó su ciclo en el Chelsea de Inglaterra, donde contará con el mediocampista Enzo Fernández en el plantel, tras arribar a Londres luego de firmar su contrato semanas atrás.

La institución inglesa publicó un video de la llegada de Pochettino al centro de entrenamiento de Cobham, después de las confirmaciones de las incorporaciones de Christopher Nkunku, procedente de RB Leipzig, y de Nicolas Jackson, que vestía la camiseta del Villarreal.

Pochettino, de 51 años, volverá a dirigir tras su paso por el París Saint German de Francia, en el que trabajó con el astro argentino Lionel Messi, y después de un año de inactividad.

