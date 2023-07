Lucas Pusineri renunció como entrenador de Atlético Tucumán

Lucas Pusineri sorprendió al renunciar a su cargo como director técnico de Atlético Tucumán, luego de la victoria contra Unión por 1 a 0, como local en el José Fierro, en el inicio de la vigésimo segunda fecha de la Liga Profesional 2023, y es el decimoséptimo entrenador que abandona el puesto en el certamen.

Pusineri, de 46 años, dio un paso al costado después de poco más de un año al frente del equipo, que había protagonizado una gran campaña en 2022. "Soy muy feliz en Tucumán. El segundo campeonato no es de la forma que esperamos", dijo.

Y añadió ante la prensa: "Entre el último partido y hoy había pocos días. Queríamos cambiar la imagen. Hoy se ganó y la gente se va feliz. Fuimos muy felices acá. Es una decisión que eguramente lo asumiremos más adelante. Nos reencontraremos con el grupo para charlar y comentarles esto".

➡ Luego del partido de este viernes, Lucas Pusineri ha dejado de ser el entrenador de Atlético Tucumán.



🤝 El DT deja su cargo de común acuerdo con la directiva.



💪 ¡Éxitos para lo que viene en tu carrera, querido @LucasPusineriOk! pic.twitter.com/gx1i1AQWdg — Atlético Tucumán (@ATOficial) July 1, 2023

Atlético Tucumán volvió a la victoria y escaló al puesto 21 de la Liga Profesional: tiene 24 puntos y está en la zona baja de la tabla, a 7 puntos de Arsenal, el último del campeonato, y a seis del descenso. En este contexto, Pusineri decidió renunciar, a pesar del triunfo contra Unión.

Por otra parte, descartó que la renuncia esté relacionada al escándalo que protagonizó Miguel Abbandándolo, dirigente del club que fue a la despedida de Juan Román Riquelme: "Es una decisión que veníamos meditando. Obviamente hubo algunas cosas en los últimos tiempos en la institución. Si bien Miguel era una persona que nos acercó al club y estoy agradecido".

De esta manera, el entrenador deja el conjunto tucumano tras 57 partidos: ganó 19, empató 22 y perdió 16, es decir un 46,1% de efectividad. "Me llamó al vestuario. Nos acercamos con directivos y nos comunicó que renunciaba, que se iba. Aparentemente, por lo que entendí, muchas presiones por los resultados que no podía conseguir. Le agradecí", expresó el presidente del club, Mario Leito.

"En este torneo no nos fue de la mejor manera. Tenía la decisión tomada, pasara lo que pasara hoy", afirmó el mandatario en diálogo con TNT Sports. Y sentenció: "Le agradecí su hombría, su capacidad. Es una decisión que tomó él. No somos quién para torcer esa decisión. No me la esperaba. Ahora, a ponernos a trabajar para ver quién va a ser el técnico interino y definir quién va a conducir este grupo".