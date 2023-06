Luis Spahn: "La renuncia de Sebastián Méndez nos cayó por sorpresa"

El presidente de Unión, Luis Spahn, cargó duramente contra el entrenador Sebastián Méndez, quien presentó sorpresivamente su renuncia para irse a Vélez, mientras que aseguró que la decisión fue "equivocada" y que no fue comunicada por el cuerpo técnico, sino por parte de sus representantes.

"Nos cayó por sorpresa, fue un impacto la decisión que tomó. Me enteré el sábado por la mañana y mantuve reserva porque no era bueno desarrollar el partido (ante Independiente) con esta información en los socios y en la tribuna", expresó Spahn.

En esa línea, añadió: "El viernes a la noche me comentaron la posibilidad y el sábado a la mañana la determinación, que la recibí por parte de los representantes. No la recibí por parte del cuerpo técnico".

El presidente del conjunto santafesino continuó: "Me llamaron de parte de la oficina de representación y me dijeron que era una decisión tomada, que estaba mal y que no podían revertirla. Ellos representan, no pueden decidir por el cuerpo técnico. Me dijeron que no compartían para nada la decisión y que les parecía incorrecto, pero no podían salvar la situación"

"Nosotros no estamos para el dolor sino para buscar soluciones, dar una vuelta de página. Entiendo que Vélez tiene una situación desesperante en lo institucional y en lo deportivo, pero no lo justifico. No está bien y no nos gusta. Dimos un comunicado claramente al respeto, pero no es esto algo que no haya pasado en la vida. No se puede naturalizar esto, hay cuerpos técnicos que respetan los contratos a pesar de tener otras ofertas", agregó.

Por último, el dirigente remarcó: "El cuerpo técnico se fue sin comunicárnoslo, lo hizo por medio del representante. Lo razonable era que post partido contra Independiente, Méndez llegase a Casasol, estuviese solo y me llamase. Yo estaba con el teléfono en mano esperando su llamada".