Sarmiento goleó por 4 a 1 a Atlético Tucumán

Sarmiento goleó 4 a 1 a Atlético Tucumán como local en el estadio Eva Perón en el marco de la vigésimo primera fecha del torneo de la Liga Profesional y se acerca a la zona de las competencias internacionales.

Con un doblete de Sergio Quiroga, la gran figura de la noche, un gol de Lucas Melano y otro de Gabriel Díaz, el equipo dirigido por Israel Damonte se escapó aún más de la zona del descenso y se acercó a la zona de la Copa Sudamericana, a tan sólo cuatro puntos.

A los 17 minutos, Bruno Bianchi y Marchiori dejaron corta una pelota y Quiroga recuperó en la mitad de la cancha para avanzar hacia el área y anotar el 1 a 0 parcial para Sarmiento. El local tomaba ventaja en el juego y en el marcador, y le comenzó a pesar la presión al equipo de Lucas Pusineri.

Y apenas unos minutos después, otro error le dio la oportunidad a Quiroga de nuevo para armar otra jugada pero esta vez en lugar de culminar él con el segundo tanto, abrió la pelota para Melano, y el cordobés definió con suavidad, pegado al segundo palo, para el 2 a 0.

La polémica llegó cuando Gabriel Díaz marcó un golazo desde afuera del área después de un despeje del fondo. El juez de línea interpretó que Luciano Gondou estaba adelantado en el centro previo a la mala salida de la defensa pero el VAR indicó que estaba habilitado por lo que el 3 a 0 se convalidó.

Once minutos del comienzo del complemento, los tucumanos salieron con un pelotazo largo desde su campo que bajó en forma excelente Coronel. El delantero se frenó y se acomodó en el área para el remate con la derecha que se clavó en el segundo palo de Sebastián Meza.

Cuando faltaban 10 minutos para el final, Sarmiento no dejó pasar la oportunidad y definió la goleada en Junín: Quiroga remató casi desde la mitad de cancha y estampó por encima de Marchiori el 4 a 1 final.

Esta es la síntesis de Sarmiento vs. Atlético Tucumán por la vigésima primera fecha del torneo de la Liga Profesional:

Liga Profesional. Fecha 21.

Sarmiento 4-1 Atlético Tucumán.

Sarmiento: Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Manuel García, Juan Insaurralde, Franco Sbuttoni, Gabriel Díaz; Jean Pierre Rosso, Emiliano Méndez, Sergio Quiroga; Lucas Melano y Luciano Gondou. DT: Israel Damonte.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Renzo Tesuri, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Braian Guille, Adrián Sánchez, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra; Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel. DT: Néstor Gorosito.

Goles en el primer tiempo: 18m Sergio Quiroga (S); 22m Lucas Melano (S); 36m Gabriel Díaz (S). Goles en el segundo tiempo: 11m Mateo Coronel (AT); 38m Sergio Quiroga (S).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio Juan Cruz Kaprof por Melano (S); 14m Juan Hernández por M. García (S); Ignacio Maestro Puch por Guille (AT); 22m Manuel Mónaco por Rosso (S); 27m Bautista Kociubinski por Acosta (AT); 39m Harrison Mancilla por Quiroga (S); 43m Marcelo González por Tesuri (AT). Estadio: Eva Perón. Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Mauro Vigliano.