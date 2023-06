Villa Belgrano ganó, aprovechó el descanso de Newbery y se subió a la punta del torneo

Villa Belgrano le ganó 1 a 0 a River Plate, ayer, en el estadio Raúl Vasco Barcelona de Mariano Moreno, por la undécima jornada del Torneo Apertura 2023 – “Mario Meoni” que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

De esta manera, el equipo de la V azulada aprovechó el descanso de Jorge Newbery (fecha libre), se subió a lo más alto de las posiciones y ahora depende de sí mismo para quedarse con el título liguista, a falta de cuatro jornadas.

El ingresado Germán Milla anotó el único gol del partido a los 50 minutos del segundo tiempo y le dio la victoria a su equipo que hizo de local en la cancha del Bataraz.

Con este resultado, los dirigidos por Diego Martino se ubicaron en el primer lugar de la tabla con 26 puntos, uno arriba del Aviador (25), y recibirán a La Favela, en El Bosque, en la próxima fecha.

Por su parte, la Loba desperdició una nueva chance de acercarse a la cima y se quedó en el quinto puesto con 17 unidades. El conjunto aurinegro será local del Newbery, el fin de semana siguiente, en el Omar Atondo.

Ambos Mundos venció a Deportivo Baigorrita

Ambos Mundos venció 1 a 0 a Deportivo Baigorrita, ayer, en el Edgar Aramburu, por la undécima fecha del Torneo Apertura – “Mario Meoni”.

El único gol del encuentro lo marcó el volate ofensivo Marcelo Gardú, para que el Tricolor vuelva el triunfo luego de la derrota ante La Favela ante la fecha anterior.

Con esta victoria, el elenco comandado por Carlos González se ubicó en la octava colocación con 15 unidades, producto de cuatro victorias, tres empates y misma cantidad de derrotas.

Por su parte, los de Baigorrita, que venían de golear 4 a 0 a BAP en la última jornada, se encuentran en el sexto puesto con 16 puntos, producto de cinco triunfos, un empate y cuatro caídas.

En la próxima fecha, el Tricolor visitará a Defensa Argentina y el conjunto de Alejandro Ale recibirá a Rivadavia de Lincoln.

Defensa superó por la mínima a BAP

Defensa Argentina superó 1 a 0 a BAP, ayer, en condición de visitante, por la undécima fecha del Torneo Apertura – “Mario Meoni”.

El delantero Ángel Fernández fue el encargado de darle la victoria a Defensa, que en la tabla de posiciones se ubica en la quinta colocación con 17 unidades.

Por su parte, el elenco conducido por Eduardo Garialdi, que encadena siete derrotas consecutivas, se encuentra en la última posición con 2 puntos, producto de dos empates y ocho derrotas.

En la próxima fecha, BAP visitará a Sarmiento, mientras que Defensa recibirá a Ambos Mundos.

Otros resultados

Ayer:

Academia Mascherano 3 vs 1 Rivadavia de Junín

Independiente 1 vs 2 Mariano Moreno

Origone FC 2 vs 2 Sarmiento.

Rivadavia de Lincoln y La Favela cierran la fecha

Rivadavia de Lincoln y La Favela se miden esta tarde, desde las 15.30, en el Coliseo, en el cierre de la undécima fecha del Torneo Apertura – “Mario Meoni”.

El Albirrojo, que viene de empatar ante River en la última jornada, buscará una victoria que le permita acercarse a los primeros puestos para continuar en la lucha por título.

Por su parte, el conjunto de Kevin Velazco se ubica en la cuarta colocación con 17 unidades, y una victoria en tierras linqueñas le permitirá escalar a la tercera ubicación.