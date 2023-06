Vombergar se va de San Lorenzo.

El delantero Andrés Vombergar ejecutó la cláusula para rescindir su contrato con San Lorenzo, luego de disputar el segundo tiempo en el empate 1 a 1 con Estudiantes de La Plata, y seguirá su carrera en Emiratos Árabes Unidos.

El atacante, de 28 años, viajará este sábado para sumarse al Al Ittihad Kalba, donde deberá superar la revisión médica para acordar un vínculo por un año.

De esta manera, Vombergar dejará de vestir la camiseta azulgrana a un año de haber arribado al conjunto de Boedo, en el que disputó 42 partidos, anotó 11 goles y brindó cinco asistencias, sin dejar dinero para las arcas del club.

El entrenador Ruben Darío Insua perderá una pieza importante en la parte ofensiva del equipo, pese a que le había pedido al jugador que se quedara hasta finalizar el torneo de la Liga Profesional.

"Me informó hace algunos días Matías Caruzzo (coordinador del Fútbol Profesional de San Lorenzo) que existía esa posibilidad. Se había acercado la gente que maneja su carrera diciéndole que tenían intención de que sea rápidamente", señaló Insua antes del encuentro con el elenco platense.

Y añadió: "El jugador se acercó a hablar conmigo el domingo y me dijo que tenía esa chance, me preguntó cuál era mi opinión y le dije que el equipo lo va a necesitar hasta que termine el campeonato. Esa es mi opinión, solamente está relacionada al tema deportivo. No con el contractual porque es un tema ajeno a mi área".

Vombergar ingresó en el entretiempo de la igualdad con Estudiantes, en reemplazo de Nahuel Barrios, y disputó sus últimos minutos en San Lorenzo tras ejecutar hoy la cláusula que incluye el contrato firmado en julio del año pasado, cuando llegó al club con el pase en su poder.