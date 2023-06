Sarmiento continúa con la preparación para recibir a Atlético Tucumán en el Eva Perón

Sarmiento continúa con la preparación futbolística para recibir a Atlético Tucumán en el estadio Eva Perón, por la fecha 21 del campeonato de Primera División. El plantel del Verde afrontará su cuarta práctica de la semana, hoy, desde las 10, en el Centro de Alto Rendimiento bajo las órdenes del entrenador, Israel Damonte.

El equipo de Junín jugará con los tucumanos, el próximo domingo, a las 20.30, con el arbitraje de Nazareno Arasa y volverá a presentarse de local luego de 24 días. Además, el partido se disputará post elecciones en la institución juninense, en la que dos agrupaciones (Siglo Verde y De Corazón Verde) se disputarán la Comisión Directiva, Comisión Fiscalizadora y el Tribunal de Disciplina desde el 01/07/2023 hasta 30/06/2025.

Con respecto al once que presentará Damonte ante Atlético, el entrenador deberá buscarle un reemplazante a Javier Toledo. El delantero llegó a la quinta amarilla con Independiente, en el último partido, y no estará frente a su ex equipo. Además, el DT podría realizar más de una modificación en el equipo titular en el sector del mediocampo o el ataque ante la ausencia del centrodelantero.

Fernando Martínez y Guido Mainero tampoco estarán disponibles para el próximo choque por acumulación de amarillas y expulsión ante el Rojo, respectivamente, aunque ambos futbolistas fueron suplentes.

Panorama Decano

Atlético Tucumán, dirigido por Lucas Pusineri, entrena en el complejo deportivo José Salmoiraghi de cara al encuentro con el Verde. El DT del Decano podría recuperar al defensor Marcelo Ortiz y el mediocampista Marcelo González para el próximo partido y ambos continúan trabajando en la puesta a punto luego de sus respectivas lesiones.

Si bien Pusineri y sus colaboradores quedaron muy conformes con el rendimiento del equipo en el triunfo (2 a 1) ante Godoy Cruz no se descartan variantes para visitar al equipo juninense.

En las últimas horas, el club tucumano oficializó el regreso del mediocampista Ramiro Carrera, el primer refuerzo para la próxima Copa de la Liga Profesional.