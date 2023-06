Dani Alves habló por primera vez desde la carcel

Daniel Alves, uno de los futbolistas más ganadores de la historia, habló desde la cárcel donde aguarda un juicio luego de ser acusado de agredir sexualmente a una joven de 23 años, en la que dio su versión de los hechos y apuntó contra la supuesta víctima al asegurar que no sabe "si ella tiene la conciencia tranquila".

Tras meses en silencio, el brasileño le concedió una entrevista a la periodista Mayka Navarro y dio su versión sobre los hechos que ocurrieron aquella noche en Barcelona, en la que la joven denunció que el ex defensor la atacó en el baño de una discoteca a fines de 2022.

"No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono", sostuvo Alves cuando fue consultado sobre la víctima del supuesto abuso sexual que lo llevó tras las rejas.

Y agregó: "Yo apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila. Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco".

Alves remarcó que se decidió a dar la entrevista al programa de Ana Rosa para que conozcan su versión de lo que sucedió aquella noche del 30 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona. "Quiero que conozcan la historia a partir de lo que yo viví aquella madrugada y en aquel baño. Hasta ahora se ha explicado un relato asustadizo de miedo y de terror, que nada tiene que ver con lo que pasó ni con lo que hice", remarcó.



La versión de Alves

En su testimonio ante la Justicia, Alves aseveró que había pactado previamente con la joven que mantendrían relaciones sexuales en el baño. "Todo lo que pasó y no pasó allí dentro solo lo sabemos ella y yo", lanzó en la entrevista.

Y siguió: "Yo entré detrás de ella. Ni cerré la puerta con pestillo. La puerta estuvo abierta en todo momento, podría haberse ido porque yo permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del inodoro".

En ese sentido, sostuvo que trata de buscar una explicación a la conducta posterior de la víctima: "Se me ocurre que hay alguien que le aconsejó mal. Que se sintió mal después de hacerlo, que dio un paso adelante y que no supo salir del lío en el que se metió y en el que me metieron".

Posteriormente, contó cuáles fueron los pasos que siguió una vez que dejó la discoteca: "A mí allí nadie me dijo nada. Salí del Sutton tranquilo. Llegué a mi casa. Me duché porque mi mujer ya dormía y me avergonzaba de la infidelidad. Me enjaboné con rabia. Me acosté en otra cama".

"Regresaba a México a los dos días para jugar y en algún medio de comunicación se publicó que una joven acusaba a Dani Alves de agresión sexual. Llamé por teléfono a mi abogada, Miraida Puentes. Ella consultó con los Mossos y en los juzgados y me aseguró que no había ninguna denuncia y que podía viajar y salir de España con total tranquilidad. Por eso me fui", explicó.



El pedido de perdón a Joana Sanz, su mujer

Alves aprovechó la entrevista para ofrecerle disculpas públicas a su mujer, la modelo Joana Sanz, con quien sigue a pesar de los fuertes rumores de separación: "A la única persona a la que tengo que pedirle perdón, es a mi mujer, Joana Sanz. La mujer con la que me casé hace ocho años, con la que sigo casado, y con la que espero seguir viviendo toda mi vida".

"Ya le pedí perdón personalmente aquí, en prisión, pero debo hacerlo públicamente, porque la historia es pública, la ofensa es pública y ella merece esas disculpas públicas", enfatizó.

Y continuó en tono conciliador: "Fueron, son y serán días muy duros para ella. Le agradezco todo lo que está haciendo por mí. No es fácil su papel. La quiero y este tiempo en prisión pensé mucho en nuestro matrimonio. Tengo la certeza de que no me equivoqué al elegir a Joana como mi mujer. Aunque quizás ella sí se equivocó conmigo".

Por otra parte, Alves explicó el por qué de las mentiras, ya que ofreció tres versiones diferentes en cuestión de horas y otra más antes de que se diera a conocer el video de la cámaras de seguridad. En un principio había asegurado que nunca había visto a la mujer y en las imágenes se apreciaba como pasó por su lado.

"Si alguien ha amado alguna vez de verdad, si ha conocido, como yo, el amor verdadero, sabrá que por conservar ese amor, uno hace cualquier cosa. Tuve miedo de perder a Joana y por eso mentí", señaló.

Por último, intentó explicar qué fue lo que lo llevó a modificar su relato: "En cuanto le pude contar a mi mujer lo que había pasado realmente aquella noche y le pedí perdón, quise declarar otra vez y contar la verdad. Tengo claro que todo esto que estoy viviendo es una pesadilla".