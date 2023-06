Por insultos racistas, Nueva Zelanda no salió a jugar el segundo tiempo ante Qatar

El defensor de Nueva Zelanda, Michael Boxall, denunció que fue agredido racialmente por un futbolista qatarí en el primer tiempo y al no haber una sanción por parte del árbitro austríaco Manuel Schüttengruber, el elenco oceánico no salió a disputar el segundo tiempo del partido amistoso en donde vencían por 1 a 0 en Austria.

Una vez finalizado el primer tiempo del encuentro que se jugó en Ritzing, Boxall expresó que recibió insultos racistas por parte de un jugador no identificado de Qatar y, tras recibir el apoyo de sus compañeros, no salieron a disputar el segundo tiempo a pesar de ir ganando 1 a 0 con el tanto del mediocampista Marko Stamenic.

Esta información la reveló la cuenta oficial en la red social Twitter del seleccionado neozelandés: "(Michael) Boxall fue objeto de insultos racistas durante el primer tiempo por parte de un jugador de Qatar", y que sus compañeros desistieron de salir a jugar la segunda etapa del partido. No obstante, el futbolista de Qatar que lo habría agredido no fue revelado.

Michael Boxall was racially abused during the first half of the game by a Qatari player.



No official action was taken so the team have agreed not to come out for the second half of the match.