En el último partido de la gira por Asia, Argentina venció a Indonesia

La Selección Argentina, con una actuación sobria, superó a Indonesia por 2 a 0, esta mañana, en el Gelora Bung Karno Stadium, en el marco de un amistoso de la fecha FIFA y, de esta manera, cerró su gira por Asia con una nueva alegría.

El mediocampista Leandro Paredes, a los 38 minutos de la primera etapa y desde afuera del área, y el defensor Cristian Romero, a los 10 del complemento y de cabeza, le dieron el triunfo al equipo nacional.

El encuentro comenzó con la clásica presión de la Argentina, en la que buscó y logró provocar el error de los defensores rivales y acechó con criterio al arco rival. En los primeros minutos, se destacó una buena combinación de pases entre Paredes y Julián Álvarez que culminó con un centro que cruzó el arco y no pudo ser conectado por ningún futbolista argentino.

La Albiceleste expandió su dominio con el correr de los minutos y, aunque le costó ser punzante, Nicolás González se mostró como la carta de más peligro con un remate rasante que logró contener el arquero Ari Sutaryadi.

El equipo que dirige el coreano Shin Tae-yong intentó revelarse ante el juego que propuso el conjunto de Lionel Scaloni, pero sus intenciones se vieron opacadas por la rápida recuperación de la Selección.

Luego de varias ocasiones, incluida una chance de Facundo Buonanotte en la que dejó en el camino al arquero, pero no pudo convertir porque un defensor sacó la pelota en la línea, llegó el primer gol del encuentro: Paredes, con un remate desde afuera del área, firmó el 1 a 0.

Sobre el cierre del primer epílogo, llegó el primer susto para la Scaloneta, ya que Dimas Drajad tuvo el empate a tiro, pero apareció la figura del arquero campeón del mundo, Emiliano "Dibu" Martínez, quien contuvo el remate con una destaca intervención.

En el complemento, Indonesia sorprendió, ya que, con dos modificaciones, apostó a un juego más vertiginoso y puso en aprietos al equipo nacional: desde un lateral largo, el balón fue desviado y, cuando parecía que lo superaba al arquero argentino, Martínez llegó a manotear la pelota y la mandó al tiro de esquina.

Cuando el panorama pareció darle algo de esperanzas al equipo local, Argentina se encargó de enterrar la mismas con el segundo tanto del encuentro: desde un tiro de esquina, el defensor Romero anticipó a toda la defensa y con un cabezazo marcó el 2 a 0 final.

Con el correr de los minutos, el juego decayó en su intensidad, Indonesia se mostró más participativa en la distribución del balón, pero no pudo lastimar a una Argentina que manejó los tiempos con la tenencia de la pelota y, aunque no fue claro, buscó ampliar el marcador, algo que finalmente no sucedió.