Con partidos en Primera y Formativas, finaliza la décima fecha del Apertura – “Mario Meoni”

La décima fecha del Torneo Apertura – “Mario Meoni” continúa hoy, con los encuentros correspondientes a Primera División y las categorías inferiores impares.

La actividad en la Liga del Oeste comenzó el sábado, con los encuentros de las Formativas y el Senior, y culmina esta tarde, cuando se lleven a cabo los siete partidos de la máxima divisional que comenzarán a las 15.30, en simultáneo. Además, a las 10.30, arranca la acción en las divisiones inferiores.

En lo que respecta a Primera, el plato fuerte de la jornada estará en el Armando Mazzutti, ya que se miden el líder, Jorge Newbery, y el escolta del torneo, Villa Belgrano, en lo que será un encuentro clave para ambos elencos. Además, se disputarán los siguientes partidos: Defensa Argentina – Origone FC; Deportivo Baigorrita – BAP; Rivadavia de Junín – Independiente; Ambos Mundos – La Favela; Sarmiento – Academia Mascherano y River – Rivadavia de Lincoln.

La programación para hoy es la siguiente:

Divisiones inferiores:

Hoy:

HORARIO CANCHA PARTIDO CATEGORÍA

10.30 Rivadavia J Riv. J – Indep. Pre décima

10.30 A. Mundos La Favela – A. Mundos Séptima

10.30 Newbery Newbery – Villa Belgrano Séptima

10.30 C. Deport. Sarmiento – A. Masch. Pre décima

10.30 River River – Rivadavia L Pre décima

11.30 Rivadavia J Rivadavia J – Independiente Novena

11.30 C. Deport. Sarmiento – A. Mascherano Novena

11.30 River River – Rivadavia L Novena

11.45 Defensa Defensa – Origone FC Pre décima

11.45 A. Mundos La Favela – A. Mundos Novena

11.45 Baigorrita Baigorrita – BAP Novena

11.45 Newbery Newbery – Villa Belgrano Novena

12.30 Rivadavia J Rivadavia J – Independ. Séptima

12.30 C. Deport. Sarmiento – A. Mascherano Séptima

12.30 River River – Rivadavia L Séptima

12.45 Defensa Defensa – Origone FC Novena

12.45 A. Mundos La Favela – A. Mundos Quinta

12.45 Baigorrita Baigorrita – BAP Séptima

12.45 Newbery Newbery – Villa Belgrano Quinta

13.45 Defensa Defensa – Origone FC Séptima

13.45 Rivadavia J Rivadavia J – Independiente Quinta

13.45 C. Deport. Sarmiento – A. Mascherano Quinta

13.45 River River – Rivadavia L Quinta

14.00 Baigorrita Baigorrita – BAP Pre décima

14.15 Newbery Newbery – Villa Belgrano Pre décima

14.15 A. Mundos La Favela – A. Mundos Pre décima

Primera División:

Hoy:

HORARIO CANCHA PARTIDO CATEGORÍA

15.30 Defensa Defensa – Origone FC Primera

15.30 Baigorrita Baigorrita – BAP Primera

15.30 Newbery Newbery – Villa Belgrano Primera

15.30 Rivadavia J Rivadavia J – Independiente Primera

15.30 A. Mundos La Favela – A. Mundos Primera

15.30 C. Deport. Sarmiento – A. Mascherano Primera

15.30 River River – Rivadavia L Primera.