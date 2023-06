Eduardo "Chacho" Coudet renunció como DT de Atlético Mineiro

El entrenador argentino Eduardo Coudet renunció a su puesto como director técnico de Atlético Mineiro, luego de empatar 1 a 1 ante Bragantino por la décima fecha del Brasileirao después de siete meses en el cargo, en donde dirigió apenas 35 partidos y cosechó 21 victorias.

Según el medio O Globo, Coudet no sería del agrado del director de fútbol del club, Rodrigo Caetano, quien le habría cuestionado su continuidad en varias oportunidades a pesar de estar cuarto en la tabla de posiciones con 18 puntos de 30 posibles y un buen andar en la Copa Libertadores. Además, el Mineiro se consagró campeón del torneo estadual bajo su mando.

"Ayer, 10 de junio, en el vestuario del Mineirao, después del partido contra el Red Bull Bragantino, por el Campeonato Brasileño, el técnico anunció su decisión de dejar el club. Por lo tanto, Coudet ya no es nuestro entrenador", fue el mensaje del club en su página oficial en la red social Twitter sobre la salida del argentino.

