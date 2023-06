Elecciones: Claudio Perkusic y su vuelta a la agrupación “Siglo Verde”

Las elecciones en Sarmiento se realizarán el domingo 25 de junio, de 10 a 17, en la previa del partido con Atlético Tucumán. Las dos agrupaciones ya presentaron sus listas con sus respectivos candidatos y cargos.

Siglo Verde tiene el regreso de Claudio Perkusic que irá como vicepresidente en lugar de Pablo Molins. Perkusic ya integró la comisión directiva del Verde, encabezada por Fernando Chiófalo, y fue uno de los pioneros del oficialismo en el 2005.

El directivo habló con Democracia y se refirió a su vuelta y a los comicios que se aproximan en la institución juninense.

-¿Cómo se dio tu regreso al club?

-Hace un mes, me llamó Fernando y me invitó a que volviera y le diera una mano para continuar con el proyecto que iniciamos en el 2005. Se hizo un excelente trabajo en el club en todos estos años y no es el momento de cambio de conducción. Me uní a la comisión directiva que tantas satisfacciones nos dio.

Se extrañaba el movimiento en la semana del club, el trabajo que se hace, por eso la idea fue volver a sumar desde adentro en esta comisión.

-¿Es difícil estar en el día a día de un club de Primera División?

-Sí, es difícil y lleva mucho trabajo. El club es muy grande y creció muchísimo. En el 2005, cuando nosotros agarramos, no había nada, estaba el estadio en muy malas condiciones y nada más.

Sarmiento estaba endeudado y se realizó un trabajo muy bueno en los años posteriores, no sólo en lo futbolístico, también en lo que es infraestructura. De estar en la Primera B Metropolitana, hoy nos encontramos en mitad de tabla de Primera División.

Después de haber saneado al club en los primeros años, empezamos a hacer obras. Se hizo la pensión, el restaurant, el gimnasio, los palcos, la tribuna cabecera descubierta sobre calle Arias, el gimnasio de básquet se remodeló, se realizó la Ciudad Deportiva con canchas, vestuarios y utilería, la cancha de hockey de césped sintético, el Centro de Alto Rendimiento en Ruta 7 con las 14 hectáreas que se compraron. Además, compramos tres micros, se remodelaron los vestuarios, la secretaría, se hizo el salón de usos múltiples, las canchas de tenis.

Las obras son innumerables y alguna me queda en el aire. Es muchísimo el trabajo que se hizo y ojalá que este crecimiento pueda continuar.

-¿Cómo se preparan para afrontar las elecciones?

-Es un desafío, pero es bueno que haya otra lista y que el socio pueda decidir, si todo lo que se hizo hasta ahora se premia o quiere un cambio. Está bueno que haya otra opción y es importante para el club.

-¿Cuáles son los próximos proyectos?

-Vamos a apuntar a permanecer en Primera División, a tratar de que el plantel sume la mayor cantidad de puntos posibles para no solamente salvarse del descenso, sino también para quedar bien parado el año que viene.

Un proyecto, que ya comenzó con la estructura, es la cancha de vóley cerrada en la Ciudad Deportiva. Además, hay que terminar otras obras en el Centro de Alto Rendimiento en la Ruta 7.

-En el aspecto deportivo, ¿Cómo ves al equipo en la temporada?

-Bien, firme, quizás no es el juego bonito que a uno le gustaría, pero tenemos que ser conscientes que somos uno de los clubes más chicos de la categoría y también la Ciudad más chica de la categoría. Además, es un presupuesto muy bajo con respecto a los demás clubes que muchos están ayudados por las gobernaciones. Es un desafío muy grande con un presupuesto chico y hoy estar en mitad de tabla, quiere decir que la campaña es muy buena.