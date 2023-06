En busca de la clasificación a octavos de final, Boca Juniors recibe a Colo Colo

Boca enfrenta esta noche a Colo Colo de Chile, por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores y buscará sellar la clasificación a los octavos de final. El partido se jugará en el estadio Alberto J. Armando, desde las 21, con el arbitraje del brasileño Anderson Daronco y la televisación de Fox Sports.

El Xeneize se ubica primero en su grupo con siete puntos, misma cantidad que Deportivo Pereira de Colombia, pero con mejor diferencia de goles para el equipo de Jorge Almirón, mientras que Colo Colo se encuentra tercero con cinco y Monagas de Venezuela es el último con dos unidades. De esta manera, con una victoria Boca se aseguraría el pasaje a octavos sin importar el resultado de Deportivo Pereira-Monagas, al tiempo que con una derrota, el equipo argentino dejaría de depender de sí mismo y los boletos se definirían en la última jornada.

En cuanto al once, si bien aún no está confirmado, Almirón espera por el defensor Nicolás Figal, que arrastra una molestia muscular. Además, no jugará el delantero colombiano Sebastián Villa, condenado a dos años y un mes de prisión condicional por amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo en contexto de violencia de género contra su expareja Daniela Cortés, por lo que su reemplazante sería Luca Langoni.

Probables formaciones