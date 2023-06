Ricardo Gareca: "Es lo mejor para Vélez"

El técnico Ricardo Gareca explicó los motivos de su renuncia como entrenador de Vélez y aseguró que "es lo mejor" para el club, pese a que solo estuvo tres meses al mando del plantel del conjunto de Liniers.

"Entiendo que Vélez está por sobre todo. Como tocaron momentos largos, hoy toca un ciclo corto. Los resultados nos permiten una determinada continuidad", señaló el Tigre en conferencia de prensa.

Y agregó: "Entendí que era un momento propicio para salir. Vélez está por encima de todo. Independientemente del afecto y el cariño, los resultados son los que determinan la continuidad. Es una resolución mía. Nos contrataron para mejorar al equipo y no lo pudimos hacer".

"Estamos hablando de un club bastante especial para mí. No soy de irme, en general, porque soy de respetar el contrato, pero vimos y entendimos que este era el mejor momento. Creemos que Vélez tiene todas las posibilidades de ir mejorando. Los dirigentes han intentado convencerme para que me quede, pero eso no sucedió", continuó Gareca.

En cuanto a su vínculo con el plantel, manifestó: "Tengo una excelente relación con los referentes del plantel. Fue una experiencia bárbara, no puedo decir nada de ellos".

Tras la salida de Gareca y en forma provisoria, Vélez, que permanece en la penúltima posición de la Liga Profesional con 18 puntos junto a otros seis equipos -aunque con un partido menos-, será dirigido por quien se venía desempeñando como entrenador de la Reserva, Marcelo Bravo.