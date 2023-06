García: “El balance del torneo es bueno, venimos sumando de local y visitante”

Mientras el plantel de Sarmiento se prepara para la vuelta a los entrenamientos, hoy, en el Centro de Alto Rendimiento, el futbolista Manuel García habló con Democracia y se refirió al presente del equipo juninense en el campeonato de Primera División.

“El balance del torneo es bueno, hasta el momento. Venimos sumando tanto de local como de visitante y eso nos favorece y nos da confianza. Nos viene costando convertir goles, pero no nos preocupa porque sabemos que las chances las tenemos y ya se van a dar”, manifestó.

El jugador del Verde analizó el último empate, sin goles, en el estadio Eva Perón y destacó la jerarquía del conjunto rosario que dirige Gabriel Heinze.

“Contra Newell´s estuvimos concentrados porque sabíamos que ellos eran un equipo duro y de buen funcionamiento”, indicó.

Con respecto a su ubicación en el campo, García jugó la mayoría de los partidos en la zona defensiva, pero también le tocó hacerlo en el mediocampo, en algunas ocasiones. El oriundo de 9 de Julio contó qué le pide el DT, Israel Damonte, y en qué lugar del campo se siente más cómodo.

“Damonte me dice que siga manteniendo la confianza para estar cada vez mejor y que continúe haciendo las cosas así que vengo bien”, aseguró.

“Me vengo adaptando bien tanto en la mitad de la cancha como en la defensa. Si puedo ayudar al equipo y jugar, lo hago desde la posición que me toqué”, sostuvo.

El joven futbolista, que fue campeón con la división Reserva en la Copa de la Liga 2021, resaltó las características de los partidos de la Liga Profesional.

“Los partidos de Primera División son mucho más intensos y trabados. Tenes que estar concentrado porque se definen por detalles. En Reserva, tenías un tiempo más para decidir. Ahora, es concentración todo el partido desde el minuto uno hasta el final, ganas o perdes por detalles”, afirmó.

“El delantero que más me costó marcar fue Lucas Beltrán de River, jugaba muy bien y tenían una muy buena rotación y nos complicaba un poco porque no teníamos tanta referencia, por la movilidad que tenían ellos”, mencionó.

Por último, el defensor del Verde, que fue titular en los últimos cinco partidos, valoró la presencia de los experimentados en el plantel que integra además de tenerlos como compañeros dentro del campo.

“Alejandro Donatti y Juan Manuel Insaurralde me dicen que esté tranquilo. Me hablan mucho los dos en los partidos y en los entrenamientos, eso es bueno, porque me apoyan y me aconsejan”, concluyó.