Sergio Ramos se va del PSG

Sergio Ramos se desvinculará del París Saint-Germain al final del su contrato, el próximo 30 de junio, luego de dos temporadas.

Con un comunicado oficial, el club parisino anunció el final de un ciclo que registró 57 partidos, 7 goles y la conquista de dos Ligues One y una Supercopa de Francia junto al argentino Lionel Messi.

El Paris Saint-Germain está encantado de haber visto a @SergioRamos defender sus colores con tanta determinación y le desea sinceramente lo mejor para el resto de su carrera.#MerciRamos 🔴🔵 #GraciasRamos



pic.twitter.com/FhXybxtM4N — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) June 2, 2023

Ramos, de 37 años, afrontará su último partido con PSG mañana, en el Parque de los Príncipes ante Clermont, por la última fecha del torneo francés.

“Ha sido maravilloso vestir la camiseta roja y azul estos dos últimos años. He vivido una experiencia inolvidable en París, y me gustaría dar las gracias a todos por el apoyo y el cariño", expresó el ex defensor del Real Madrid.

Mañana será un día especial, mañana diré adiós a otra etapa de mi vida, adiós al @PSG_espanol.

No sé en cuántos lugares uno puede sentirse como en casa pero, sin duda, el PSG, su afición y París han sido uno de ellos para mí. pic.twitter.com/961LqCYvQc — Sergio Ramos (@SergioRamos) June 2, 2023

"Queremos expresar nuestro inmenso agradecimiento a Sergio Ramos por los dos años que ha pasado con nosotros. El liderazgo, el espíritu de equipo y el profesionalismo de Sergio, combinados con su experiencia al más alto nivel, lo convierten en una verdadera leyenda del fútbol. Fue un honor tenerlo en París", consideró el qatarí Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG.

Antes de llegar a la capital de Francia, Ramos, surgido del Sevilla, vivió una esplendorosa etapa de 16 años en el Real Madrid, con el que ganó, entre otros títulos, cuatro UEFA Champions League y cinco Ligas de España.

Con la selección de su país ganó la Eurocopa 2008, Mundial Sudáfrica 2010 y Eurocopa 2012. Con 180 presencias, es el futbolista que más veces la representó.