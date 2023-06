Israel Damonte: “Me gustó la actitud que tuvo el equipo, volvimos a sumar”

El entrenador de Sarmiento, Israel Damonte, habló en conferencia de prensa luego del empate ante Newell´s en el Eva Perón, donde analizó el desarrollo del encuentro.

“Fue un partido trabado y sin tantas situaciones de gol. Nos costó el primer tiempo, porque no pudimos crear peligro. En el segundo tiempo mejoramos un poco, sobre todo cuando recuperamos el balón”, indicó.

“Tuvimos situaciones donde nuestros delanteros no pudieron llegar cómodos. Me quedo con el arco en cero y eso es algo bueno. Me gustó la actitud de todo el equipo, porque siempre compitió”, afirmó.

El DT del Verde se refirió al punto sumado, y comentó la idea de juego que intentó llevar a cabo en el encuentro ante la Lepra.

“El equipo volvió a sumar, en otros momentos estos partidos los perdíamos. Viendo cómo se dio el partido, creo que el empate fue justo”, expresó. “Nosotros cambiamos, pusimos a Lisandro López un poco más retrasado porque ellos tenían buen juego en el medio, y de esta manera intentamos cubrir mejor esa zona del campo”, explicó.

Por último, el director técnico sarmientista se refirió a los cambios que realizó en el complemento, y al despido que sufrió Diego Abal por parte de la AFA.

“En el complemento, Mónaco nos dio esa desfachatez y velocidad que tiene él, pero no se pudo. Con los cambios busque tener un poco más el balón y juntar pases. En el segundo tiempo nos pudimos asociar y llegar por las bandas, pero no tuvimos profundidad”, manifestó. “Todos podemos a equivocarnos, y me parece injusto el castigo que recibió Diego Abal. En otras oportunidades hubo errores evidentes y no ocurrió nada. Me duele cuando una persona se queda sin trabajo”, finalizó.