Buonanotte tras ser convocado a la Selección: "Es algo increíble, soñado"

El mediocampista Facundo Buonanotte, quien fue convocado por el entrenador Lionel Scaloni para la gira de la Selección argentina por Asia, se mostró hoy "muy contento" y aseguró que es "soñado", pese a que lamentó que el Brighton no lo cedió para disputar el Mundial Sub 20 con el elenco albiceleste.

"La verdad que estoy muy contento de formar parte de la convocatoria, me enteré un día después de que saliera la lista que iba a formar parte y el lunes se confirmó. Muy contento de poder estar ahí con ellos", expresó Buonanotte en declaraciones a TyC Sports.

Y añadió: "Pasó todo muy rápido, estoy viviendo un momento muy lindo y lo estoy disfrutando. Es algo increíble, soñado. Me imagino merendando o almorzando al lado de esos jugadores, compartir el vestuario, será una gran experiencia".

Respecto a su ausencia en el Mundial Sub 20, el ex futbolista de Rosario Central señaló: "Fue un momento duro, tenía muchas ganas de estar y no poder obviamente me perjudicó. Pero esta es una linda oportunidad y una nueva ilusión, espero poder ayudar a mis compañeros".

"Como saben peleé mucho para estar en el Mundial, hablé con todos, con el cuerpo técnico, con los dirigentes, y finalmente no se pudo llegar a un acuerdo. La verdad que sí, me molestó mucho porque tenía muchas ganas de estar y no se pudo, pero obviamente me quedo tranquilo porque dejé todo para estar", agregó.

La "Scaloneta" se enfrentará primero con Australia -rival que eliminó en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022- el 15 de junio en Beijing, China. Luego, los campeones del mundo se medirán con Indonesia, el 19 de junio y en Yacarta.

Estos dos amistosos serán los últimos de la Selección Argentina antes del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la próxima cita mundialista. El certamen clasificatorio iniciará en septiembre: la Albiceleste recibirá a Ecuador y después chocará con Bolivia en La Paz.